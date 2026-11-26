Βούλα: Ανακοίνωση του σχολείου για τον 15χρονο μαθητή – «Δεν έχασε τις αισθήσεις του»

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Το σχολείο επισημαίνει ότι ο μαθητής διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό αδιαθεσίας μαθητή Λυκείου που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης δίνει με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ.

Το σχολείο επισημαίνει ότι ο μαθητής δεν έχασε τις αισθήσεις του σε κανένα στάδιο του περιστατικού, ενώ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την οικογένειά του, είναι καλά στην υγεία του. Παράλληλα, η Διεύθυνση απευθύνει έκκληση για σεβασμό της ιδιωτικότητας του ανηλίκου και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών.

Τι συνέβη

Έντονη ανησυχία προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ΠΑΛΛΑΔΙΟ όταν 15χρονος μάθητες αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ο ανήλικος φέρεται να είχε κάνει χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου ενώ αρχικά υπήρχαν πληροφορίες περί κατανάλωσης άγνωστης ουσίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:30 το πρωί, με τους υπευθύνους του σχολείου να κινητοποιούνται άμεσα. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 15χρονο και τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του σχολείου

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, στο τέλος του πρωινού διαλείμματος, ένα παιδί Λυκείου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου και έγινε παρέμβαση της σχολικής νοσηλεύτριας και δύο γυμναστών πιστοποιημένων στις Πρώτες Βοήθειες. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το περιστατικό και η μητέρα του ήρθε στο σχολείο. Κρίθηκε από τη νοσηλεύτρια ότι πρέπει να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζουμε ότι το παιδί διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, καθώς και κατά την αναχώρησή του από το σχολείο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τη μητέρα, το παιδί είναι καλά. Παραμένουμε σε επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα του παιδιού και να μην αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες.

Η Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων ΠΑΛΛΑΔΙΟ