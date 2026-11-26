Πιστοποίηση Β1 επιπέδου ΤΠΕ: 12.158 αιτήσεις εκπαιδευτικών – Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην εκτύπωση του Εντύπου Συμμετοχής, το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευση στις εξετάσεις. Αναλυτικά η διαδικασία ενημέρωσης και οι οδηγίες για τους εξεταζόμενους.

Με 12.158 αιτήσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, οι οποίες θα διεξαχθούν από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026. Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για την ημερομηνία, την ώρα και το εξεταστικό τους κέντρο, καθώς και να εκτυπώσουν το υποχρεωτικό έντυπο συμμετοχής τους.

Στην παρούσα φάση, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, να ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία και ώρα, καθώς και τα στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης, στο οποίο θα πρέπει να προσέλθουν για τις εξετάσεις, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr/mis, επιλογή «Αίτηση Πιστοποίησης -> Στοιχεία εξέτασης B1) με χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης. Υπενθυμίζεται ότι, η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης έγινε με αυτοματοποιημένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιλογές της αίτησής τους (Νομό και Πόλη, ημέρα της εβδομάδας, πιθανές εξαιρέσεις συγκεκριμένων ημερομηνιών).

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (επιλογή «Αίτηση Πιστοποίησης -> Στοιχεία εξέτασης B1») είναι επίσης διαθέσιμο το Έντυπο Συμμετοχής στις εξετάσεις που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους κατά την προσέλευση στο Κέντρο Πιστοποίησης.

Γενικές Οδηγίες για τους εξεταζόμενους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής πιστοποίησης που θα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο των ψηφιακών εξετάσεων, διατίθενται εδώ.