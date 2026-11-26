Εθνικός διάλογος με… το ζόρι: Οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων για το Εθνικό Απολυτήριο

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, μιλάει στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής, Αθήνα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

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Σειρά προτάσεων για τη νέα αρχιτεκτονική του Λυκείου και τις επερχόμενες αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια παρουσιάστηκε σήμερα στη Βουλή αλλά προσέκρουσε στην αμφισβήτηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης

Πώς το απολυτήριο μπορεί να συνδεθεί με την είσοδο στα ΑΕΙ, πώς θα εξασφαλιστεί το αδιάβλητο και πώς θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του Λυκείου. Αυτά τα θέματα τέθηκαν το πρωί της Πέμπτης στη Βουλή, σε μία ακόμα προσπάθεια Εθνικού Διαλόγου τις τελευταίες δεκαετίες, σχετικά με το Εθνικό Απολυτήριο.

Κρίνοντας από τις εκβάσεις των προηγούμενων Εθνικών Διαλόγων, ούτε ο σημερινός έχει τις πιθανότητες με το μέρος του.

Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του καταδίκασε την διαδικασία αλλά και την ουσία της συζήτησης στη Βουλή.

Ο βουλευτής και Τομεάρχης κ. Στέφανος Παραστατίδης σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε το πολιτικό πλαίσιο για να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός Εθνικός Διάλογος.

«Αντίθετα η κυβέρνηση έκανε επιλογές, που όπως τόνισε ο κ. Παραστατίδης «αποτελούν ένα πραγματικό case study πως κανείς μπορεί να ναρκοθετήσει μια ευρεία πολιτική συνεννόηση και να οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Δυστυχώς προτιμήσατε να μεταφέρετε τη βουλή στο μπαλκόνι της ΔΕΘ και να ανακοινώσετε μία διακομματική κοινοβουλευτική απόφαση για εθνικό διάλογο, ως «απόφαση Μητσοτάκη». Ειλικρινά δεν καταλαβαίνετε το λάθος; Στις συναινέσεις, όταν για παράδειγμα η αξιωματική αντιπολίτευση παίρνει την πρωτοβουλία, της το αναγνωρίζεις, δεν την κλέβεις. Όταν όλα τα κόμματα λένε ναι στο διάλογο, τους το δίνεις, δεν λες: εγώ το αποφασίζω, εγώ το κάνω, εγώ και μόνο εγώ. Εμείς την πρωτοβουλία, η υπόλοιπη αντιπολίτευση τη συναίνεση, εσείς την μεταρρύθμιση. Στοιχειώδες, Γουάτσον», ήταν το αιχμηρό σχόλιο του κ Παραστατίδη.

Όσο για την Επιτροπή Διαλόγου και τις προτάσεις της ανέφερε: «Τελικά η Επιτροπή κομίζει έναν ογκώδη κατάλογο διαπιστώσεων, εκκρεμοτήτων και εναλλακτικών σεναρίων. Με αλυσιτελή λίστα με ερωτήματα που ο διάλογος υποτίθεται ότι θα είχε ήδη επεξεργαστεί, παραθέτοντας τουλάχιστον τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε βασικής επιλογής. Έτσι καταλήξαμε σε ένα συνοδευτικό έγγραφο με τον τίτλο «Ανοικτές Επιλογές Πολιτικής» που δεν είναι παρά ένα εκτεταμένο ερωτηματολόγιο, ένα μενού επιλογών με βάση το οποίο καλούνται τα κόμματα να «γράψουν εξετάσεις». Λες και το ζήτημα ήταν η απλή καταγραφή ήδη γνωστών προβλημάτων και ερωτημάτων που είναι εδώ και χρόνια γνωστά».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, αφήνοντας αιχμές για τις κυβερνητικές προθέσεις. «Δεν αποδεχόμαστε έναν διάλογο, ο οποίος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως διαδικασία, εκ των υστέρων, νομιμοποίησης, ήδη, ειλημμένων πολιτικών αποφάσεων.

Για εμάς, το πρώτο ερώτημα δεν είναι ποιο εξεταστικό σύστημα θα επιλέξουμε.

Αλλά ποιο σχολείο θέλουμε να οικοδομήσουμε».

Όσο για τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν, ο τομεάρχης παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιαννης Αμανατίδης υπογράμμισε: «Επουδενί δε μπορούμε να συμφωνήσουμε σ’ ένα σχολείο, στο οποίο η εκπαιδευτική διαδρομή θα καθορίζεται , ολοένα και περισσότερο, από εξετάσεις, πιστοποιήσεις, δείκτες επίδοσης και ατομικούς φακέλους αξιολόγησης. Η διατύπωση ορθών παιδαγωγικών στόχων δεν αρκεί, εάν αυτή δε συνοδεύεται από τις αναγκαίες θεσμικές, οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις εφαρμογής τους».