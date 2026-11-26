Γκράβα: Στον «πάγο» οι μαθητές για 10 μέρες ακόμα – Πότε θα λειτουργήσει η θέρμανση

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Οι εργασίες παρατείνονται τουλάχιστον έως τις αρχές Δεκεμβρίου, καθώς κρίθηκε αναγκαία η αντικατάσταση περίπου 100 μέτρων σωληνώσεων φυσικού αερίου, αφού πάνω από το 80% των συγκολλήσεων δεν πληρούσε τις σημερινές προδιαγραφές πιστοποίησης.

Παράταση έως τουλάχιστον τις αρχές Δεκεμβρίου παίρνουν οι εργασίες στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, οι οποίες ξεκίνησαν μετά τις καταγγελίες της εκπαιδευτικής κοινότητας για ένονη οσμή οσμή αερίου και μεγάλη κινοποιήση των Συλλόγων Γονέων του σχολικού συγκροτήματος.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων το αρχικό χρονοδιάγραμμα, που προέβλεπε την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων έως τις 20 Νοεμβρίου δεν μπορεί να τηρηθεί, καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα σε τμήμα του δικτύου σωληνώσεων μήκους 100 μέτρων, καθιστώντας αναγκαία την αντικατάστασή του.

Με το πρώτο μεγάλο κύμα κακοκαιρίας να αναμένεται τις επόμενες μέρες είναι αρκετά ανησυχητικό για τους πάνω από 4.000 μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ότι θα πρέπει να κάνουν μάθημα χώρις θέρμανση.

Σχετικά με την επέκταση των εργασιών όπως αναφέρει η δημοτική αρχή, στο μικρό λεβητοστάσιο του σχολείου οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 20/11, ενεργοποιήθηκε επιτυχώς η παροχή φυσικού αερίου.

Τέλος, αναφέρεται πως το κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 230.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 100.000 ευρώ αφορούν στις επιπλέον εργασίες.

Αναλυτικά, σε κοινή δήλωσή τους, οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Περιουσίας, Παναγιώτης Χαρλαύτης, και Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, τονίζουν:

Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε οσμή στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, αναλογιζόμενοι την ευθύνη μας ως Δημοτική Αρχή, με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και με βάση τις σχετικές πραγματογνωμοσύνες, έχουμε αναλάβει τη συμμόρφωση των δύο λεβητοστασίων του συγκροτήματος. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε εκτεταμένες κατασκευαστικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις μελέτες αδειοδότησης των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που έχουν εγκριθεί από την ΕΝΑΟΝ.

Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αρχικά, ότι πρώτη προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η αποκατάσταση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης του συγκροτήματος. Είναι γεγονός ότι για την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών απαιτείται επιπλέον χρόνος.

Πιο συγκεκριμένα, στο μικρό λεβητοστάσιο, του 40ου Γυμνασίου Αθηνών, τοποθετήθηκε πυράντοχη θύρα, πραγματοποιήθηκε η κατάλληλη κάλυψη της υφιστάμενης τάφρου και αντικαταστάθηκε τμήμα του δικτύου σωληνώσεων φυσικού αερίου. Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο έλεγχος από την ΕΝΑΟΝ και ενεργοποιήθηκε η παροχή φυσικού αερίου. Για το λεβητοστάσιο αυτό έχει βγει φύλλο ελέγχου και αναμένουμε το πιστοποιητικό στεγανότητας.

Στο μεγάλο λεβητοστάσιο έχει δημιουργηθεί ένα αυτοτελές πυροδιαμέρισμα στον χώρο που βρίσκονται οι λέβητες, εγκαταστάθηκε νέο δίκτυο πυρόσβεσης και πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.

Ωστόσο, κατά τη διενέργεια ιδιαίτερου ραδιογραφικού ελέγχου στο δίκτυο φυσικού αερίου του μεγάλου λεβητοστασίου, διαπιστώθηκε ότι πάνω από το 80% των συγκολλήσεων των σωληνώσεων, παρότι δεν παρουσίαζαν διαρροές, δεν μπορούσαν να πιστοποιηθούν βάσει των σημερινών προδιαγραφών. Πρόκειται για συγκολλήσεις που χρονολογούνται από την αρχική εγκατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου, το 2003.

Η διαπίστωση αυτή κατέστησε αναγκαία την αντικατάσταση του συνόλου του δικτύου σωληνώσεων από το σημείο παροχής έως τους λέβητες του μεγάλου λεβητοστασίου, συνολικού μήκους περίπου 100 μέτρων. Οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και η εκτιμώμενη διάρκειά τους ανέρχεται σε τουλάχιστον 15 ημέρες.

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 230.000€, εκ των οποίων 130.000€ αφορούν την πρώτη φάση των εργασιών για τη συμμόρφωση των δύο λεβητοστασίων με τις εγκεκριμένες μελέτες αδειοδότησης και επιπλέον 100.000€ αφορούν τη δεύτερη φάση, για την αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων φυσικού αερίου.

Είναι σαφές ότι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται σήμερα δεν αφορούν απλώς την αποκατάσταση μιας πρόσκαιρης δυσλειτουργίας, αλλά την αντιμετώπιση χρόνιων κατασκευαστικών προβλημάτων που ξεκινούν από το 2003, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας του σχολικού συγκροτήματος.

Γνωρίζουμε ότι η επιπλέον καθυστέρηση προκαλεί εύλογη δυσαρέσκεια στη σχολική κοινότητα. Ωστόσο, η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν επιδέχεται εκπτώσεις, συμβιβασμούς ή προσωρινές λύσεις.

Ως Δημοτική Αρχή, έχουμε αποφασίσει να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν επί σειρά ετών, διαθέτοντας τους αναγκαίους πόρους και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση των σχολικών υποδομών με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Ζητούμε την κατανόηση της σχολικής κοινότητας για το επιπλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται – το οποίο επαναλαμβάνουμε δεν προκύπτει από δική μας υπαιτιότητα – και διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών και την ασφαλή επαναλειτουργία του συστήματος θέρμανσης.