Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας: Τι αλλάζει για τις υποτροφίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

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Τη δυνατότητα ετήσιας κρατικής επιχορήγησης της Εκκλησίας της Ελλάδος για υποτροφίες αλλοδαπών φοιτητών σε Θεολογικές Σχολές και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Η ρύθμιση καθορίζει ανώτατο όριο χρηματοδότησης και θεσπίζει υποχρεωτικό μητρώο υποτρόφων ως προϋπόθεση καταβολής των χρημάτων.

Νέο πλαίσιο χρηματοδότησης των υποτροφιών που χορηγεί η Εκκλησία της Ελλάδος σε αλλοδαπούς φοιτητές προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η προτεινόμενη ρύθμιση ανοίγει τον δρόμο για ετήσια επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με συγκεκριμένο ανώτατο όριο, ενώ παράλληλα καθιστά υποχρεωτική την εγγραφή των δικαιούχων σε ειδικό μητρώο προκειμένου να καταβάλλονται οι υποτροφίες.

Οι διατάξεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 32 του νομοσχεδίου, το οποίο αφορά τις υποτροφίες της Εκκλησίας της Ελλάδος και εντάσσεται στο κεφάλαιο για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

Στόχος της ρύθμισης είναι να προβλεφθεί η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης του προγράμματος υποτροφιών της Ιεράς Συνόδου, το οποίο απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές που πραγματοποιούν σπουδές σε Θεολογικές Σχολές και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της χώρας.

Πώς θα χρηματοδοτούνται οι υποτροφίες

Σύμφωνα με το άρθρο 32, η Εκκλησία της Ελλάδος θα μπορεί να λαμβάνει ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμόδιου υπουργού.

Η χρηματοδότηση θα αφορά αποκλειστικά τη φοίτηση αλλοδαπών φοιτητών στις Θεολογικές Σχολές και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της Ελλάδας, μέσω του προγράμματος υποτροφιών της Ιεράς Συνόδου.

Η δυνατότητα επιχορήγησης προβλέπεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Ωστόσο, το ύψος της κρατικής ενίσχυσης δεν θα είναι απεριόριστο.

Το ποσό που θα μπορεί να διαθέτει ετησίως το Υπουργείο Παιδείας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τη χρηματοδότηση που είχε διαθέσει η ίδια η Εκκλησία της Ελλάδος για τον συγκεκριμένο σκοπό κατά το προηγούμενο έτος.

Επομένως, η προηγούμενη ετήσια δαπάνη της Εκκλησίας θα αποτελεί το ανώτατο όριο της κρατικής επιχορήγησης.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει ότι τα συγκεκριμένα κονδύλια δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, με οποιονδήποτε τρόπο, για την κάλυψη άλλων δαπανών της Ιεράς Συνόδου.

Για την εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης προβλέπεται ειδική διαδικασία, κατά παρέκκλιση των γενικών ή ειδικών διατάξεων, με μοναδικό απαιτούμενο δικαιολογητικό την υπουργική απόφαση επιχορήγησης.

Υποχρεωτικό μητρώο για την καταβολή των υποτροφιών

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τη δημιουργία διαρκούς μητρώου υποτρόφων.

Το Τμήμα Εκκλησιαστικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων θα αναλάβει υποχρεωτικά την κατάρτιση και τήρησή του.

Στο μητρώο θα περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι των συγκεκριμένων υποτροφιών, καθώς και οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας «αλλοδαπών αλλογενών», όπως προβλέπονται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 32 του νόμου 5224/2025.

Η εγγραφή στο μητρώο θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας.

Αυτό σημαίνει ότι, βάσει της προτεινόμενης διάταξης, η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης θα προϋποθέτει την καταχώριση του δικαιούχου στο επίσημο διοικητικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

Για ποιους σκοπούς θα χρησιμοποιείται το μητρώο

Το νέο μητρώο προβλέπεται να λειτουργεί ως επίσημο διοικητικό αρχείο, με σκοπό τη διαρκή τεκμηρίωση της ιδιότητας των υποτρόφων και τον έλεγχο της νομιμότητας των σχετικών καταβολών.

Επιπλέον, θα εξυπηρετεί δημοσιονομικούς, λογιστικούς και δικαστικούς ελέγχους, καθώς και τις υποχρεώσεις αρχειοθέτησης που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ρύθμιση συνδέει τη λειτουργία του μητρώου με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των προσώπων που είναι εγγεγραμμένα σε αυτό.

Τι προβλέπεται για τα προσωπικά δεδομένα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποτρόφων και των υποψηφίων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στο μητρώο θα καταχωρίζονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά τα προσωπικά δεδομένα που είναι κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για τους προβλεπόμενους σκοπούς.

Η επεξεργασία θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) και τον νόμο 4624/2019.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων ορίζεται το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τα στοιχεία του μητρώου θα έχουν απόρρητο χαρακτήρα και πρόσβαση σε αυτά θα διαθέτουν μόνο πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον υπουργό Παιδείας.

Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων στο διηνεκές, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις που επικαλείται η προτεινόμενη ρύθμιση.

Για την ασφάλεια των πληροφοριών θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να αποτρέπονται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η παράνομη επεξεργασία, η απώλεια, η καταστροφή ή η τυχαία αλλοίωση των δεδομένων.

Τι αλλάζει για τους αλλοδαπούς φοιτητές

Η βασική πρόβλεψη του άρθρου 32 είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας θα αποκτήσει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη χρηματοδότηση του προγράμματος υποτροφιών της Εκκλησίας της Ελλάδος, εντός συγκεκριμένων οικονομικών ορίων.

Για τους αλλοδαπούς φοιτητές που εντάσσονται στο πρόγραμμα, καθοριστικό στοιχείο θα αποτελεί η υποχρεωτική καταχώρισή τους στο νέο μητρώο, καθώς χωρίς αυτήν δεν θα είναι δυνατή η καταβολή της υποτροφίας.

Πάντως, η διάταξη δεν καθορίζει συγκεκριμένο ποσό υποτροφίας ανά φοιτητή, αριθμό δικαιούχων ή διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Επιπλέον, η προβλεπόμενη κρατική χρηματοδότηση δεν είναι αυτόματη, καθώς θα απαιτείται κάθε χρόνο σχετική απόφαση του υπουργού Παιδείας.

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και θα αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα εφόσον ψηφιστούν και τεθούν σε ισχύ.