Ειδική Αγωγή: 718 ηλεκτρικά σχολικά λεωφορεία για 12.240 μαθητές με αναπηρία

Πίνακας περιεχομένων

Η ολοκλήρωση της παρέμβασης αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2029, με στόχο την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος που επιβαρύνει καθημερινά χιλιάδες οικογένειες.

Στην αναβάθμιση της σχολικής μετακίνησης 12.240 μαθητών και μαθητριών με αναπηρία στοχεύει το νέο έργο που εντάσσεται, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026–2030.

Η δράση, με τίτλο «Σχολική μετακίνηση μαθητών με αναπηρία», προβλέπει την προμήθεια 718 ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων, καθώς και την εγκατάσταση 240 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Στόχος της παρέμβασης είναι η κάλυψη των μεταφορικών αναγκών των μαθητών με αναπηρία που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η βελτίωση των συνθηκών καθημερινής μετακίνησής τους και η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασής τους στην εκπαίδευση.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πόρους ύψους 272 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 718 ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων ώστε να διασφαλίσουμε τη καθημερινή μετακίνηση 12.240 μαθητών με αναπηρία προς το σχολείο τους. Η ουσιαστική συμπερίληψη χρειάζεται αποφάσεις, χρηματοδότηση και συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα των παιδιών και των οικογενειών τους. Με την σημαντική αυτή επένδυση αντιμετωπίζουμε ένα χρόνιο πρόβλημα που για πολλές οικογένειες αποτελεί καθημερινή δοκιμασία: την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών με αναπηρία από και προς το σχολείο.

Για εμάς η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση αρχίζει από τη δυνατότητα κάθε παιδιού να φτάνει στο σχολείο του με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και χωρίς αποκλεισμούς. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, το έργο δίνει έμφαση στη μεταφορά μαθητών από ορεινές και νησιωτικές όπου οι δυσκολίες στην καθημερινή μετακίνησή τους προς τις σχολικές μονάδες είναι ιδιαίτερα έντονες.

Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες των μαθητών, να επενδύουμε στην Ειδική Αγωγή, στην προσβασιμότητα των υποδομών και στην υλοποίηση έργων που εξασφαλίζουν ότι το δημόσιο σχολείο δεν αφήνει κανένα παιδί πίσω».

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι κανένα παιδί να μην αποκλείεται από την εκπαιδευτική διαδικασία εξαιτίας εμποδίων στη μετακίνησή του, αλλά και να περιοριστεί η καθημερινή επιβάρυνση των οικογενειών που καλούνται να διαχειριστούν οι ίδιες την μεταφορά των παιδιών τους στις σχολικές μονάδες. Η παρέμβαση προβλέπει τη δημιουργία ενός στόλου ηλεκτρικών σχολικών λεωφορείων ειδικά διαμορφωμένων για τη μεταφορά μαθητών με αναπηρία και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2029.