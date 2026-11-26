Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα – Πώς θα κάνετε αίτηση, τι ποσο δικαιούστε

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Τα μηνιαία ποσά της ενίσχυσης κυμαίνονται από 28 έως 140 ευρώ ανά παιδί, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Από τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου θα είναι και πάλι διαθέσιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Η πλατφόρμα επαναλειτουργεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της πέμπτης δόσης του επιδόματος παιδιού, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος, καθώς και να προβούν σε διορθώσεις ή τροποποιήσεις ήδη υποβληθεισών αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα βρίσκεται εκτός λειτουργίας από τις 13 Νοεμβρίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες εκκαθάρισης για την πληρωμή της πέμπτης δόσης του επιδόματος παιδιού για το 2026. Η προσωρινή αναστολή της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων εντάσσεται στην καθιερωμένη διαδικασία που προηγείται κάθε καταβολής.

Τι ισχύει για την οριστική υποβολή της αίτησης

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η οριστική υποβολή της αίτησης.

Η προσωρινή αποθήκευση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη υποβολή και, κατά συνέπεια, δεν αρκεί για την έγκριση και την καταβολή του επιδόματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, επομένως, να βεβαιώνονται ότι έχουν ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα βήματα και ότι η αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά.

Ποια είναι τα ποσά

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

Συγκεκριμένα, τα ποσά σε μηνιαία βάση κυμαίνονται:

Από 28 έως 70 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.

Από 56 έως 140 ευρώ για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο.

Η τελική ενίσχυση καθορίζεται βάσει των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται σε διμηνιαίες δόσεις.

Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των αιτήσεών τους, ώστε να αποφύγουν εκκρεμότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκριση ή την πληρωμή της ενίσχυσης.