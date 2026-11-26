Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου – Πότε θα δουν οι δικαιούχοι τα χρήματα στους λογαριασμούς

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Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια και τις οικογένειες που επιβαρύνονται με το κόστος φοιτητικής στέγης.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου καθώς την αρχή της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, με εκπαιδευτικούς και φοιτητές να βρίσκονται ανάμεσα στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης.

Το μέτρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για χιλιάδες οικογένειες που επιβαρύνονται με το κόστος φοιτητικής στέγης, αλλά και για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και καλούνται να καλύπτουν υψηλά ενοίκια.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ετήσια επιστροφή ενοικίου αφορά τόσο την κύρια όσο και τη φοιτητική κατοικία, με την ενίσχυση να φτάνει έως τα 800 ευρώ, συν 50 ευρώ για κάθε παιδί, βάσει των μισθωμάτων που δηλώθηκαν για το 2025. Ωστόσο, ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε δημόσια σχολεία της περιφέρειας, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν επιστροφή δύο ενοικίων, αντί για ένα, για το ίδιο έτος.

Ποια είναι τα νέα εισοδηματικά όρια

Αυτό που αλλάζει φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης, καθώς αυτά διαμορφώνονται ως εξής:

Για άγαμους από 20.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ.

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης από 28.000 ευρώ σε 35.000 ευρώ.

Η προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο αυξάνεται από 4.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ.

Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο αυξάνεται από 31.000 ευρώ σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Όσοι υπερβαίνουν τα προαναφερόμενα όρια δεν έχουν δικαίωμα στην ενίσχυση.

Το μέγιστο ποσό της επιστροφής ενοικίου φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται αντιστοίχως για κάθε γονέα.

Στη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση μπορεί επίσης να φτάσει έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Στις περιπτώσεις της «διπλής ενίσχυσης» το ποσό φτάνει ως τα 1.600 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε τέκνο.

Σ’ ό,τι αφορά στο περιουσιακό κριτήριο, αυτό μένει ως έχει, δηλαδή η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.