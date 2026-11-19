ΕΑΠ: Πρώτο παγκοσμίως στη διδασκαλία μεταξύ των Ανοικτών Πανεπιστημίων – Η νέα διεθνής κατάταξη

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Το ίδρυμα βρίσκεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων στον ίδιο τομέα, ενώ καταγράφει βελτιωμένη συνολική βαθμολογία σε σχέση με το 2026.

Σημαντική παρουσία στη διεθνή πανεπιστημιακή κατάταξη Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027 καταγράφει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το οποίο εμφανίζει βελτιωμένη συνολική βαθμολογία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ ξεχωρίζει ιδιαίτερα στον τομέα της διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) του ιδρύματος, το ΕΑΠ κατατάσσεται στη βαθμολογική ζώνη 1401-1600 παγκοσμίως, έναντι της κατηγορίας 1501+ στην οποία βρισκόταν το 2026. Παράλληλα, η συνολική βαθμολογία του αυξήθηκε από το εύρος 10,3-27,2 στο 27,3-30,4, αποτυπώνοντας βελτίωση της επίδοσής του στη φετινή αξιολόγηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδοση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη διδασκαλία, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταλαμβάνει την πέμπτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων, με βαθμολογία 23,4, και την πρώτη θέση μεταξύ των αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων παγκοσμίως στον συγκεκριμένο τομέα. Πρόκειται για μια διάκριση που αναδεικνύει τη θέση του ιδρύματος στη διεθνή αξιολόγηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, το ΕΑΠ συγκαταλέγεται στα μόλις τρία αμιγώς Ανοικτά Πανεπιστήμια που περιλαμβάνονται στη φετινή παγκόσμια κατάταξη, μαζί με το Open University του Ηνωμένου Βασιλείου και το Universitat Oberta de Catalunya της Ισπανίας, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μεταξύ τους στη συνολική αξιολόγηση.

Η φετινή έκδοση του Times Higher Education περιλαμβάνει 2.297 πανεπιστήμια από 118 χώρες, μεταξύ των οποίων 18 ελληνικά ιδρύματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η μεθοδολογία παρουσίασης των αποτελεσμάτων έχει διαφοροποιηθεί, με περισσότερες και μικρότερες βαθμολογικές ζώνες σε σχέση με το 2026, γεγονός που επιτρέπει την αναλυτικότερη αποτύπωση της θέσης κάθε πανεπιστημίου.

Η αξιολόγηση βασίζεται σε 17 δείκτες απόδοσης, οι οποίοι εξετάζουν βασικές πτυχές της πανεπιστημιακής λειτουργίας, όπως η ποιότητα της διδασκαλίας, το ερευνητικό περιβάλλον, η επιστημονική παραγωγή, η συνεργασία με τη βιομηχανία και η διεθνής εξωστρέφεια.

Η παρουσία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη διεθνή κατάταξη, σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του στη διδασκαλία, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την εξ αποστάσεως ανώτατη εκπαίδευση, αναδεικνύοντας τον ρόλο των Ανοικτών Πανεπιστημίων στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

H Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) του ΕΑΠ σας ενημερώνει ότι, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) κατατάσσεται στο Times Higher University (THE) World University Rankings 2027.

Φέτος παρατηρείται για πρώτη φορά αλλαγή ως προς τις κατηγορίες κατάταξης των Πανεπιστημίων. Οι νέες βαθμίδες στη φετινή έκδοση της κατάταξης παρέχουν μεγαλύτερη λεπτομέρεια, προσφέροντας στα καταταγμένα πανεπιστήμια βαθύτερη γνώση της απόδοσής τους. Η κατάταξη περιλαμβάνει ατομικές θέσεις έως το 300 –πέρυσι ήταν έως το 200– και στη συνέχεια μικρότερες βαθμίδες που κατεβαίνουν στον πίνακα σε ομάδες των 25, μετά των 50, των 100 και των 200 ιδρυμάτων. Υπάρχουν 18 βαθμίδες συνολικά, από 10 που ήταν πέρυσι, ξεκινώντας από το 301-325 και φτάνοντας μέχρι το 2.001+.

Έτσι, ενώ το ΕΑΠ στην έκδοση του 2026 βρισκόταν στη θέση 1501+ στην έκδοση του 2027 βρίσκεται στη θέση 1401-1600 βελτιώνοντας τη γενικότερη επίδοσή από 10.3-27.2 το 2026 σε 27.3-30.4 το 2027. Πιο συγκεκριμένα στον τομέα της διδασκαλίας βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 23,4 μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων και στην πρώτη θέση μεταξύ των αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων παγκοσμίως. Στην κατάταξη περιλαμβάνονται 2297 Πανεπιστήμια (2191 κατατάχθηκαν πέρυσι) από 118 χώρες (115 χώρες πέρυσι) παγκοσμίως.

Στην κατάταξη του 2027 κατατάσσονται συνολικά 18 ελληνικά Πανεπιστήμια – (Πίνακας 1), αλλά και μόνο τρία ιδρύματα μεταξύ όλων των Ανοικτών Πανεπιστημίων παγκοσμίως: το Open University UK, το Open Universitat Obierta de Catalunya, και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο καταλαμβάνει την τρίτη θέση.

Το σύστημα αξιολόγησης ΤΗΕ World University Rankings χρησιμοποίησε την καινοτόμο μεθοδολογία WUR 3.0. Υποστηρίχτηκε από 17 διαμορφωμένους δείκτες απόδοσης, που αξιολόγησαν τα Πανεπιστήμια σε τομείς όπως: η διδασκαλία, το ερευνητικό περιβάλλον, η ποιότητα της έρευνας, η διασύνδεση με τη βιομηχανία και η εξωστρέφεια.