ΕΑΠ: Δύο πανελλήνιοι διαγωνισμοί για μαθητές Γυμνασίου Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις
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Η συμμετοχή είναι δωρεάν και προαιρετική, ενώ οι αιτήσεις ξεκινούν στις 23 Νοεμβρίου 2026 και ολοκληρώνονται στις 25 Ιανουαρίου 2027.
Τη διοργάνωση δύο Πανελλήνιων Μαθητικών Οικονομικών Διαγωνισμών (ΠΑΜΟΔ) για μαθητές της Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου, κατά το σχολικό έτος 2026-2027, ανακοίνωσε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), μέσω του Ειδικού Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.
Οι διαγωνισμοί απευθύνονται σε μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων από όλη τη χώρα και έχουν στόχο να τους φέρουν σε επαφή με βασικές οικονομικές έννοιες, μέσα από μια εκπαιδευτική διαδικασία που ενισχύει την κατανόηση σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων. Η συμμετοχή είναι ατομική, δωρεάν και προαιρετική, ενώ τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος και στις δύο διοργανώσεις.
Θεματικές και Ημερομηνίες Διεξαγωγής
- ΠΑΜΟΔ Α’ Γυμνασίου (Οικιακή Οικονομία): Με θέμα «Περιορισμένοι Πόροι vs Απεριόριστες Ανάγκες: Το Μεγάλο Οικονομικό Πρόβλημα». Διεξάγεται την Τρίτη 9 Μαρτίου 2027 (11:00–11:40).
- ΠΑΜΟΔ Γ’ Γυμνασίου (Οικονομία): Με θέμα «Απεριόριστες Επιθυμίες σε Έναν Περιορισμένο Πλανήτη: Η Πρόκληση της Επιβίωσης». Διεξάγεται την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2027 (11:00–11:40).
Διαδικασία & Σημαντικές Ημερομηνίες
- Μορφή: Ηλεκτρονική εξέταση 40 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (διάρκειας 40 λεπτών) στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων, μέσω της πλατφόρμας eap.gr.
- Αιτήσεις Συμμετοχής: Υποβάλλονται από 23 Νοεμβρίου 2026 έως 25 Ιανουαρίου 2027 στον ιστότοπο του ΠΑΜΟΔ https://edulearn.eap.gr/ από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες (με ηλεκτρονική συναίνεση γονέα/κηδεμόνα).
- Προσομοίωση (DEMO): Υποχρεωτική εξάσκηση των μαθητών στην πλατφόρμα από 16 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου 2027.
- Αποτελέσματα & Βραβεύσεις: Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στις 7 Απριλίου 2027 (στον ιστότοπο eap.gr). Θα απονεμηθούν 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο Διάκρισης στους αριστεύσαντες μαθητές (με 40, 39 και 38 ορθές απαντήσεις αντίστοιχα), καθώς και βεβαιώσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς και σχολεία σε διαδικτυακή εκδήλωση στις 21 Απριλίου 2027.
- Περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες εγγραφής, εκπαιδευτικό και ψηφιακό υλικό διατίθενται στον επίσημο ιστότοπο του ΠΑΜΟΔ https://edulearn.eap.gr/
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