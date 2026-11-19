Τριτοκοσμικές εικόνες στο 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης: Καταγγελίες μαθητών για πτώσεις σοβάδων, νερά στις αίθουσες και σοβαρές ελλείψεις

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Ο δήμος αναγνωρίζει την ανάγκη μεταστέγασης, ωστόσο οι δύο προσπάθειες εξεύρεσης νέου κτιρίου το 2024 και το 2025 απέβησαν άκαρπες.

Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 12ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης διατυπώνουν μαθητές του σχολείου, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στις οποίες πραγματοποιούνται καθημερινά τα μαθήματα.

Το σχολείο στεγάζεται σε ένα παλαιό, ιδιόκτητο κτίριο, το οποίο χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς από το 1978. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν οι μαθητές, τα προβλήματα είναι εκτεταμένα, καθώς παρατηρούνται αποκολλήσεις σοβάδων, μούχλα στις αίθουσες διδασκαλίας και έντονη υγρασία στο γυμναστήριο που βρίσκεται στο υπόγειο.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η έλλειψη επαρκούς προαύλιου χώρου, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν οι μαθητές, να αναγκάζονται να βγαίνουν στο πεζοδρόμιο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι έχουν πραγματοποιηθεί επανειλημμένες αυτοψίες στο σχολικό συγκρότημα, ενώ γίνονται παρεμβάσεις όπου εντοπίζονται προβλήματα, όπως φθορές σε σοβάδες και βλάβες στις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δήμο, η ουσιαστική αντιμετώπιση του κτιριακού προβλήματος προϋποθέτει τη μεταστέγαση του σχολείου σε άλλο, κατάλληλο κτίριο. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο προσπάθειες εξεύρεσης χώρου, το 2024 και το 2025, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς δεν εντοπίστηκε ακίνητο που να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.