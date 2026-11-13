Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Κοινό μεταπτυχιακό με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και πέντε άξονες συνεργασίας με κυπριακά ιδρύματα

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Στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου στοχεύουν οι συνεργασίες που δρομολογούνται μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κυπριακών πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Στο επίκεντρο συνάντησης που φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας βρέθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας με κυπριακά πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, μέσα από την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών, ερευνητικών πρωτοβουλιών και δράσεων διά βίου μάθησης. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κύπρου, η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα και το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ένα πρώτο συγκεκριμένο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η δρομολόγηση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε πέντε βασικούς άξονες συνεργασίας, εξετάζοντας τρόπους διεύρυνσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών συμπράξεων, αλλά και στενότερης διασύνδεσης της πανεπιστημιακής κοινότητας με τον επιχειρηματικό κόσμο, προς όφελος φοιτητών και νέων ερευνητών.

Ο Σύμβουλος Πρέσβη της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Ιωσήφ Κυπραίος, ενέταξε τη συνάντηση στο πλαίσιο των επαφών που αναπτύσσονται τα τελευταία τέσσερα χρόνια μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, σε υπουργικό και θεσμικό επίπεδο. Υπογράμμισε την ανάγκη οι επαφές αυτές να οδηγούν σε ουσιαστικές συνεργασίες με συγκεκριμένο περιεχόμενο και πρακτικά αποτελέσματα, προτείνοντας την καθιέρωση τακτικού διαλόγου για την παρακολούθηση της προόδου των συνεργασιών.

Στη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας επικεντρώθηκε η Διευθύντρια Υπηρεσιών, Εμπορίου και Ψηφιοποίησης του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Στάλω Δημοσθένους. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην απόκτηση πρακτικής εμπειρίας από τους φοιτητές, μέσα από τη συνεργασία με κυπριακές επιχειρήσεις, την πρακτική άσκηση και τη συμμετοχή επιχειρήσεων στις Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στην πρόοδο της δρομολογημένης συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Θεόδωρος Παναγιωτίδης. Παρούσας της εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Στέλλας Μαρίας Βασιλείου, ενημέρωσε ότι η δημιουργία κοινού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων, μεταξύ των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών των δύο Πανεπιστημίων, έχει ήδη αποφασιστεί και οι σχετικές διαδικασίες προχωρούν.

Παράλληλα, με τον εκπρόσωπο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσο Αναστασίου, συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων επιμόρφωσης.

Η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Κύπρου, Χρυσάνθια Λεοντίου, παρουσίασε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, μεταξύ άλλων στην ανάλυση κειμένων δημόσιας πολιτικής για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Ινστιτούτο σε προγράμματα πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Η Αντιπρύτανις Προσωπικού, Φοιτητικής Μέριμνας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Καθηγήτρια Σταυρούλα Μαυρογένη, αναφέρθηκε σε πιθανές κοινές δράσεις μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και σε συνεργασίες στον πολιτισμό. Ειδική μνεία έκανε στη σχεδιαζόμενη Ακαδημία Πολιτιστικής Διπλωματίας, τη δημιουργία της οποίας έχει ανακοινώσει ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ψηφιακής Πολιτικής, Καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς, έθεσε ως ευρύτερη κατεύθυνση τη στενότερη συνεργασία ελληνικών και κυπριακών ιδρυμάτων για τη διαμόρφωση ενός κοινού εκπαιδευτικού και ερευνητικού χώρου, ικανού να προσελκύει φοιτητές από το εξωτερικό. Αναφέρθηκε επίσης στη συντονισμένη υποστήριξη κοινών θέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής κινητικότητας.

Συνοψίζοντας τη συζήτηση, ο Καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς προσδιόρισε πέντε βασικούς άξονες συνεργασίας: την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης, τη συγκρότηση ερευνητικών ομάδων για την υποβολή προτάσεων σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, την εκπόνηση βιομηχανικών διδακτορικών σε συνεργασία με επιχειρήσεις, την ανάπτυξη κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων και, σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τη διερεύνηση κοινών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Στην κυπριακή αποστολή συμμετείχαν επίσης η Λειτουργός της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Γιώτα Ηλιάδου, καθώς και οι εκπρόσωποι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Δημητρούλας, του Πανεπιστημίου Frederick, Καλυψώ Κλειδονοπούλου, του Πανεπιστημίου Λεμεσού, Μαριλένα Αλαβέρα, και του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, Μαρία Λαγού.

Από τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετείχαν η Διευθύντρια Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Δήμητρα Μιχαλάκη, η Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, Κορίνα Χαριτάκη, η Προϊσταμένη της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών, Σοφία Παναγιωτίδου, η Μαρία Χανιώτη από το Γραφείο Erasmus και η Μαρία Καραντάλη από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης.

Οι προτάσεις που συζητήθηκαν θα εξειδικευτούν σε επόμενες επαφές των αρμόδιων ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων, ώστε να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες συμφωνίες με κοινές δράσεις.