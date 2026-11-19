Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μηνύσεις για τις φθορές στην κατάληψη – Βρέθηκαν άδεια μπουκάλια και βενζίνη

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Φθορές στις εγκαταστάσεις τουΠανεπιστημίου Θεσσαλίας σημειώθηκαν κατά την πρόσφατη κατάληψη της Θόλου τις ημέρες τις επετείου του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρύτανης του ιδρύματος Χαράλαμπος Μπιλλίνης στο χώρο εντοπίσηκαν άδεια μπουκάλια και βενζίνη.

Ο ίδιος τόνισε ότι θα κάνει μήνυση κατά αγνώστων, ενώ θα αποσταλεί και σχετική αναφορά στο υπουργείο Παιδείας. «Κατά τη διάρκεια του τριημέρου για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, που το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πάντα συμμετέχει και τιμούμε τη μνήμη όλων αυτών που προσπάθησαν για τη Δημοκρατία στη χώρα, έγινε μια προσπάθεια κατάληψης της Θόλου του Πανεπιστημίου και δημιουργήθηκαν κάποιες φθορές. Έχουν βάψει τοίχους, έχουν σπάσει 2 πόρτες και έχουν σπάσει και την πόρτα στον τελευταίο όροφο στο κτίριο «Ρόζα Ιμβριώτη» προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην ταράτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ήταν ανοιχτό. Είχε συνέδριο για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως την Κυριακή το μεσημέρι και στη συνέχεια είχαν οι φοιτητές να δείξουν δύο ταινίες για το τριήμερο. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ταινίας εισήλθαν εξωπανεπιστημιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η προβολή της ταινίας και να φύγουν οι φοιτητές από εδώ. Τα εξωπανεπιστημιακά άτομα αποχώρησαν από τη Θόλο το βράδυ της Κυριακής. Τότε αποφασίστηκε να κλειδωθεί ο χώρος, με βασικό στόχο την προστασία των φοιτητών. Κλειδώσαμε το βράδυ, αυτοί ήρθαν τη Δευτέρα το πρωί, ανοίξανε. Έτσι κι αλλιώς, εμείς θα ανοίγαμε τη Δευτέρα το μεσημέρι, διότι είχαμε δώσει την άδεια στην ΚΝΕ να κάνει μία εκδήλωση το απόγευμα της Δευτέρας. Απλά δεν θέλαμε εκείνο το χρονικό διάστημα να είναι τελείως ανοιχτά, να μπούνε και οι φοιτητές, γιατί θέλαμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των φοιτητών, δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει κάτι παράξενο» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Τα άτομα παρέμειναν στον χώρο μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, οπότε και αποχώρησαν. «Βρέθηκαν επίσης και ένα μπιτόνι με βενζίνη και άδεια μπουκάλια μπύρας, που σημαίνει ότι μάλλον οι βόμβες μολότοφ που πέσανε στην πορεία, πιθανά να έχουν δημιουργηθεί και εδώ. Αυτά όλα τα έχει πάρει η Ασφάλεια, τα εξετάζει και θα έχουμε τις επόμενες μέρες ενημέρωση» σημείωσε ο κ. Πρύτανης ενώ υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο έχει ενεργοποιήσει το σχέδιο ασφάλειας, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα και βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ προχωρά και στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.