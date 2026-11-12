ΕΑΠ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το εαρινό εξάμηνο 2026-2027 – 41 επιλογές σπουδών εξ αποστάσεως

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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 προπτυχιακά, 37 μεταπτυχιακά και 1 ειδικό πρόγραμμα σπουδών, με εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανοίγει τον κύκλο αιτήσεων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027, το οποίο ξεκινά τον Μάρτιο, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους φοιτητές να ξεκινήσουν τις σπουδές τους μέσα στη χρονιά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 προπτυχιακά, 37 μεταπτυχιακά προγράμματα και 1 ειδικό πρόγραμμα σπουδών, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Όλα τα προγράμματα προσφέρονται εξ αποστάσεως, μέσω σύγχρονου ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης, εξασφαλίζοντας ευελιξία στην παρακολούθηση και δυνατότητα πρόσβασης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση από διαφορετικές περιοχές και με διαφορετικές καθημερινές υποχρεώσεις.

Με την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και τη συνεχή υποστήριξη από έμπειρους διδάσκοντες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν τη μελέτη τους με γνώμονα τον προσωπικό τους ρυθμό και τις ανάγκες τους, συνδυάζοντας αποτελεσματικά τις σπουδές με την εργασία και την προσωπική τους ζωή.

Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου του Ε.Α.Π. αναγνωρίζεται και σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με την κατάταξη Times Higher Education (THE) World University Rankings 2027, το Πανεπιστήμιο καταλαμβάνει, στον τομέα της διδασκαλίας, την 5η θέση μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ και την 1η θέση μεταξύ των αμιγώς Ανοικτών Πανεπιστημίων παγκοσμίως.