GTA 6: Φρενίτιδα στα σχολεία – Δίνουν δώρα στους μαθητές για να μην κάνουν κοπάνα και παίζουν

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Απίστευτες διαστάσεις παίρνει στη Βρετανία ο ενθουσιασμός για το GTA 6, με σχολεία να επιστρατεύουν δωροεπιταγές, κληρώσεις και ακόμη και επισκέψεις στα σπίτια μαθητών, προκειμένου να αποτρέψουν τις απουσίες λόγω του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού.

Από το βράδυ της Τετάρτης ολόκληρος ο πλανήτης κινείται στους ρυθμούς του GTA 6. Μετά από 13 χρόνια αναμονής οι video gamers έχουν πάθει κυριοκετικά πανικό και το αγαπημένο παιχνίδι μονοπωλεί το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Σε πολλές χώρες του κόσμου έχουν ήδη δηλωθεί μέρες άδειας για να μπορούν οι εργαζόμενοι να ευχαριστηθούν το παιχνίδι και αναμένεται να προστεθούν σε αυτές χιλιάδες άδειας λόγω ασθένειας.

Η φρενύτιδα που έχει ξεσπάσει θα κρατήσει όπως φαίνεται αρκετό καιρό ακόμα καθώς οι παραγγελίες του παιχνιδιού δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Στις περισσότερες χώρες οι gamers θα το λάβουν μετά από ένα μήνα ενώ και στην προσπάθεια να κατέβει δεν είναι όλοι τόσο τυχεροί μιας και χρειάζονται πάρα πολλές ώρες για τα 200 GB που απαιτούνται.

Στη Βρετανία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο προσφέρουν δώρα στους μαθητές που επιλέγουν να πάνε σχολείο αντί να παίζουν στο σπίτι, ενώ παράλληλα προειδοποιούν τους γονείς ότι ενδέχεται να τους επιβληθεί πρόστιμο σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας των παιδιών τους.

Δωροεπιταγές για… δωροδοκία

Το λύκειο Darwen Vale, στην περιοχή Λάνκασαϊρ της Βρετανίας, αποφάσισε να επιβραβεύσει τη σχολική παρουσία των μαθητών με έναν πρωτότυπο τρόπο. Μέσω επιστολής προς τους γονείς, ανακοίνωσε ότι όσοι μαθητές παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου θα μπουν σε κλήρωση για δωροεπιταγές Amazon, ενώ οι οικογένειές τους θα διεκδικήσουν αντίστοιχα κουπόνια αγορών από σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε ότι θα πραγματοποιούνται απροειδοποίητοι έλεγχοι στα σπίτια μαθητών, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι απουσιάζουν από το σχολείο για να παίξουν ένα νέο παιχνίδι.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το σχολείο St John’s, στο Μπίσοπ Όκλαντ, το οποίο προσφέρει στους μαθητές που θα παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματά τους την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου τη δυνατότητα συμμετοχής σε κλήρωση για δωροεπιταγή Amazon αξίας 65 λιρών.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, το σχολείο ανέφερε: «Γνωρίζουμε ότι πολλοί από τους μαθητές μας μετρούν αντίστροφα τις ημέρες μέχρι την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του βιντεοπαιχνιδιού GTA την Πέμπτη. Αλλά πριν ξεκινήσετε την επόμενη αποστολή σας, απομένει ένας στόχος να ολοκληρώσετε: Να έρθετε στο σχολείο».Παράλληλα, η ακαδημία Ninestiles στο Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει κλήρωση δώρων για τους μαθητές που θα έχουν 100% παρουσία αυτή την εβδομάδα, ενώ θα χρησιμοποιήσει και το σχολικό της μίνι λεωφορείο για να παραλάβει από τα σπίτια τους όσα παιδιά δεν εμφανιστούν.

Schools issue attendance warning ahead of GTA’s UK release https://t.co/7ZWS15g2Qj — Sky News (@SkyNews) November 18, 2026

Οδηγίες προς… ναυτιλομένους

Άλλα σχολεία κάλεσαν τους γονείς να προσέξουν τη σήμανση ηλικίας για το GTA 6, η οποία είναι άνω των 18 ετών, και να ελέγχουν τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες.

Το σχολείο Felixstowe σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Θα ενθαρρύναμε τους γονείς και τους κηδεμόνες να γνωρίζουν ποια παιχνίδια παίζουν τα παιδιά τους, να ελέγχουν τις ηλικιακές σημάνσεις και να λαμβάνουν υπόψη τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε περιεχόμενο ενηλίκων. Το gaming δεν αποτελεί δικαιολογημένη αιτία απουσίας από το σχολείο».

Στην Αγγλία, τα πρόστιμα για αδικαιολόγητες σχολικές απουσίες ξεκινούν από 80 λίρες ανά παιδί εάν πληρωθούν εντός 21 ημερών, ενώ αν ένας γονέας δεχθεί δεύτερο πρόστιμο για το ίδιο παιδί μέσα σε διάστημα τριών ετών, το ποσό ανεβαίνει στις 160 λίρες.