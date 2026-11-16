ΕΑΠ και Πολεμικό Ναυτικό ενώνουν δυνάμεις: Έρχονται κοινά μεταπτυχιακά και νέες ευκαιρίες σπουδών για τα στελέχη

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Στο επίκεντρο τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, η εκπαίδευση, η έρευνα και η ανταλλαγή επιστημονικής τεχνογνωσίας.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.) υπέγραψαν, στις 22 Οκτωβρίου 2026, στον Πειραιά, νέο τριετές Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση των ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών δεσμών τους και την ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Το Ε.Α.Π. εκπροσώπησαν ο Πρύτανης, Καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης, και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Αν. Καθηγητής Στασινός Σταυριανέας, ενώ το Γ.Ε.Ν. εκπροσώπησαν ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Υποναύαρχος Ιωάννης Ρέτσας Π.Ν., ο Υποδιοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Λειβαδάρος Π.Ν., και ο Κοσμήτορας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Καθηγητής Γεώργιος Γαλάνης.

Το νέο Μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συνδιοργάνωση κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Ε.Α.Π. και τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τη δυνατότητα φοίτησης στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού σε προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, καθώς και την ανάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων μέσω του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Α.Π. που απευθύνονται σε στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνικών μελετών, στην ανταλλαγή επιστημονικής τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και σεμιναρίων. Οι κοινές ερευνητικές δράσεις θα καλύπτουν πεδία όπως το περιβάλλον, τα τεχνικά έργα, η τεχνολογία ποιότητας και η οικονομία.

Με τη νέα συμφωνία, το Ε.Α.Π. και το Πολεμικό Ναυτικό ενισχύουν τη σύνδεση της πανεπιστημιακής γνώσης με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για κοινές ακαδημαϊκές και επιστημονικές πρωτοβουλίες προς όφελος και των δύο φορέων.