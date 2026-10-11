Σχολικές εκδρομές: Τι αλλάζει για τα τουριστικά γραφεία – Τι ισχύει για τους μαθητές χωρίς Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

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Οι διευκρινίσεις αφορούν σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ξεκαθαρίζουν ζητήματα σχετικά με τον προγραμματισμό εκδρομών και εκπαιδευτικών επισκέψεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την ασφαλιστική κάλυψη, την ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αλλά και τη συνεργασία με τουριστικά γραφεία.

Ειδική πρόβλεψη περιλαμβάνεται και για μαθητές που δεν μπορούν να εκδώσουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), λόγω υπαγωγής τους στη νομοθεσία για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε αυτή την περίπτωση, ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στον διευθυντή ή τη διευθύντρια του σχολείου, δηλώνοντας ότι δεν διαθέτει ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη.

Στη συνέχεια, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για το αν ο συγκεκριμένος μαθητής μπορεί να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική εκδρομή ή μετακίνηση.

Τέλος, το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι όταν η μετακίνηση των μαθητών προς τον χώρο όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική δράση γίνεται με μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή τουριστικού γραφείου και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών.

Σε ό,τι αφορά τα τουριστικά γραφεία που συνεργάζονται με τα σχολεία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά ανά σχολικό έτος.

Παράλληλα, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτά το σχολείο μπορεί να αφορά περισσότερες από μία εκπαιδευτικές δράσεις ή ακόμη και το σύνολο των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί.

Η πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, στις μετακινήσεις χωρίς διανυκτέρευση, αφορά την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.