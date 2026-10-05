Σχολικές εκδρομές: Νέα επείγουσα εγκύκλιος ξεκαθαρίζει το πλαίσιο – Τι αλλάζει μετά τις αντιδράσεις

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Με τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας αποσαφηνίζονται σημεία που αφορούν τον προγραμματισμό των δράσεων, τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, την ενημέρωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τα δικαιολογητικά, τις άδειες, την ασφαλιστική κάλυψη και τις μετακινήσεις των μαθητών με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Νέα δεδομένα στο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις φέρνει επείγουσα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδόθηκε μετά τα ερωτήματα που είχαν προκύψει στα σχολεία σχετικά με την εφαρμογή των νέων υπουργικών αποφάσεων.

Με 11 συγκεκριμένες διευκρινίσεις, το Υπουργείο επιχειρεί να ξεκαθαρίσει κρίσιμα σημεία των διαδικασιών για Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από τα δικαιολογητικά και τις αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων έως τη συνεργασία με τουριστικά γραφεία και τις μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Μία από τις σημαντικότερες διευκρινίσεις αφορά ακριβώς τις μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς: όταν οι μαθητές μετακινούνται στον τόπο της εκπαιδευτικής δράσης με ΜΜΜ, δεν απαιτείται η συμμετοχή τουριστικού γραφείου ούτε η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.

Σχολικές εκδρομές με ΜΜΜ χωρίς τουριστικό γραφείο

Η 11η διευκρίνιση της νέας εγκυκλίου ξεκαθαρίζει ένα από τα ζητήματα που είχαν δημιουργήσει ερωτήματα στα σχολεία.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο αναφέρει ότι, εφόσον η μετακίνηση των μαθητών προς τον τόπο πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης γίνεται με μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν απαιτείται η συμμετοχή τουριστικών γραφείων και, κατά συνέπεια, ούτε η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.

Μία απόφαση μπορεί να καλύπτει περισσότερες εκδρομές

Σημαντική είναι και η διευκρίνιση για τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η απόφαση του Συλλόγου μπορεί πλέον να αφορά περισσότερες από μία προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δράσεις ή ακόμη και το σύνολο των δράσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα στο εκάστοτε τρίμηνο, τετράμηνο ή σχολικό έτος.

Αντίστοιχα, η ενημέρωση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται μία φορά για το σύνολο των προγραμματισμένων δράσεων. Αν στη συνέχεια υπάρξουν αλλαγές στον προγραμματισμό, η ενημέρωση θα πρέπει να επικαιροποιείται.

Μία φορά τον χρόνο τα δικαιολογητικά από τα τουριστικά γραφεία

Διευκρίνιση δίνεται και για τα δικαιολογητικά που καταθέτουν τα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία στις σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις υποβάλλονται μία φορά ανά σχολικό έτος από κάθε συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο.

Παράλληλα, για την έκδοση των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας θα χρησιμοποιείται ο ΑΦΜ της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Μία πρόσκληση ενδιαφέροντος για περισσότερες δράσεις

Απλούστευση προβλέπεται και στη διαδικασία πρόσκλησης των τουριστικών γραφείων.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας μπορεί να αφορά περισσότερες από μία ή ακόμη και το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων εκτός σχολείου, αρκεί αυτές να έχουν ήδη προγραμματιστεί.

Πότε ζητούνται άδειες λειτουργίας και πυρασφάλειας

Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει επίσης τι ισχύει με τις άδειες νόμιμης λειτουργίας των χώρων στους οποίους πραγματοποιούνται οι εκπαιδευτικές δράσεις.

Τα αντίγραφα των απαιτούμενων αδειών νόμιμης λειτουργίας εγκαταστάσεων ή και παρεχόμενων υπηρεσιών ζητούνται μόνο όταν η δράση πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς χώρους ή οι υπηρεσίες παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς.

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του ιδιωτικού φορέα ότι ο χώρος διαθέτει όλες τις νόμιμες άδειες λειτουργίας και πυρασφάλειας σε ισχύ, πληροί τις προδιαγραφές για τη φιλοξενία μαθητών και ότι τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί είναι ακριβή και αληθή.

Για δράσεις σε δημόσιους φορείς ή δημόσιους χώρους δεν υπάρχει υποχρέωση να ζητούνται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Τι διευκρινίζεται για τη διάρκεια των μετακινήσεων

Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει ακόμη ότι η ανώτατη διάρκεια μετακίνησης που προβλέπεται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις αφορά κάθε εκπαιδευτική δράση ξεχωριστά και όχι το άθροισμα του συνόλου των δράσεων.

Δυνατότητα και δεύτερης δράσης μέσα στον ίδιο μήνα

Ειδικά για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, διευκρινίζεται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί και δεύτερη εκπαιδευτική δράση συγκεκριμένων κατηγοριών μέσα στον ίδιο μήνα για κάθε τμήμα, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τηρείται το προβλεπόμενο όριο.

Τι ισχύει με την πρόσθετη ασφάλιση

Το Υπουργείο αποσαφηνίζει και την πρόβλεψη για πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας στις μετακινήσεις χωρίς διανυκτέρευση.

Η συγκεκριμένη υποχρέωση αφορά μόνο την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τι ισχύει για τον τροχονομικό έλεγχο

Σε ό,τι αφορά τον τροχονομικό έλεγχο, η νέα εγκύκλιος παραπέμπει στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας που είχαν εκδοθεί το 2024, χωρίς να εισάγει στο συγκεκριμένο σημείο νέα διαδικασία.

Διευκρίνιση δίνεται και για την περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας λόγω υπαγωγής του μαθητή στη νομοθεσία για ανασφάλιστες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε αυτή την περίπτωση, ο γονέας ή κηδεμόνας υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στον διευθυντή του σχολείου ότι δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση και στη συνέχεια ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τη δυνατότητα συμμετοχής του μαθητή στην εκδρομή ή μετακίνηση.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ