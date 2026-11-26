Ζαχαράκη: «Όταν λέμε διάλογος το εννοούμε»- Τι είπε για Εθνικό Απολυτήριο, Τράπεζα Θεμάτων και νέα βιβλία

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«Καμία από τις προτάσεις δεν αποτελεί ειλημμένη απόφαση» ξεκαθάρισε στη Βουλή η Σοφία Ζαχαράκη, παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις για το νέο Λύκειο. Στο τραπέζι βρίσκονται η μείωση της ύλης, η σύσταση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων, τα νέα βιβλία και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, με ανοιχτή διαβούλευση για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Την προτεραιότητα της κυβέρνησης για ένα Λύκειο που θα προσφέρει ουσιαστική γνώση, θα επιβραβεύει δικαιότερα την προσπάθεια των μαθητών και θα αφήνει περισσότερο χώρο στην κατανόηση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία ανέδειξε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά την παρουσίαση της Ενδιάμεσης Έκθεσης του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία από τον Πρόεδρό του, Καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκη, η Υπουργός έδωσε το στίγμα της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης.

Όπως ξεκαθάρισε, το αδιάβλητο της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί αδιαπραγμάτευτη εγγύηση, ενώ οι μαθητές θα γνωρίζουν τους κανόνες της διαδικασίας πριν ακόμη εισαχθούν στο Λύκειο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι καμία από τις εναλλακτικές προτάσεις για το Εθνικό Απολυτήριο δεν είναι ειλημμένη απόφαση.

«Όταν λέμε “διάλογος”, το εννοούμε», τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας ότι στόχος είναι μια τομή με διάρκεια, πέρα από τα όρια μίας υπουργικής θητείας. «Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αποκτήσουμε ένα νέο απολυτήριο. Είναι να βελτιώσουμε την εκπαίδευση που αυτό πιστοποιεί. Να έχει αξία κάθε ημέρα στο Λύκειο, για κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια, όποια διαδρομή κι αν επιλέξει μετά το σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λύκειο ουσιαστικής μάθησης και ίσων ευκαιριών

Η Υπουργός συνέδεσε την αναβάθμιση του Λυκείου με την καθημερινότητα των μαθητών, τον περιορισμό της εξεταστικής αγωνίας, την ελάφρυνση του οικονομικού βάρους των οικογενειών και την ανάγκη των εκπαιδευτικών να έχουν περισσότερο χρόνο για ουσιαστική διδασκαλία.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού τοποθετείται ένας ισχυρός κοινός μορφωτικός πυρήνας, ο οποίος θα συνδυάζεται με δυνατότητες επιλογής και εμβάθυνσης σε πεδία όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η χρηματοοικονομική παιδεία, η ιστορία, η πολιτειότητα και οι τέχνες, παράλληλα με την ενίσχυση της φυσικής αγωγής.

Ταυτόχρονα, εξετάζεται ο εξορθολογισμός της ύλης και του αριθμού των ενδοσχολικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, βάσει επιστημονικής και παιδαγωγικής τεκμηρίωσης. «Αν θέλουμε τα παιδιά να κατανοούν και να εφαρμόζουν όσα μαθαίνουν, πρέπει να τους δώσουμε και τον χρόνο να το κάνουν», σημείωσε.

Εθνικό Απολυτήριο χωρίς πρόσθετο εξεταστικό βάρος

Οι προτάσεις που βρίσκονται υπό εξέταση αφορούν τον ρόλο της επίδοσης στη Β΄ και στη Γ΄ Λυκείου, την πιθανή συνεκτίμηση της Α΄ Λυκείου, καθώς και τον συνδυασμό της σχολικής αξιολόγησης με τις εθνικές εξετάσεις.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η συγκρισιμότητα της βαθμολογίας μεταξύ των σχολείων, μέσα από κοινά μαθησιακά πρότυπα, σαφή κριτήρια και μηχανισμούς επαλήθευσης. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει η βούληση για τη συγκρότηση σώματος βαθμολογητών και τη σύσταση Εθνικής Αρχής Εξετάσεων.

«Η αναγνώριση της συνολικής προσπάθειας του μαθητή δεν πρέπει να σημαίνει περισσότερες εξετάσεις», τόνισε η Υπουργός, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο πρόσθετης επιβάρυνσης για μαθητές και οικογένειες.

Νέα βιβλία, Τράπεζα Θεμάτων και ψηφιακή υποστήριξη

Παράλληλα με τον Εθνικό Διάλογο, δρομολογούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας:

51 νέα και επικαιροποιημένα Προγράμματα Σπουδών.

230 εκπαιδευτικά πακέτα και 440 βιβλία στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου, με προγραμματισμένη εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο του 2027.

Νέα Τράπεζα Θεμάτων, προϋπολογισμού 3,32 εκατ. ευρώ.

Επικαιροποίηση 11.000 θεμάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και δημιουργία 12.000 νέων θεμάτων ΓΕΛ.

Στόχος είναι η νέα Τράπεζα Θεμάτων να είναι λειτουργικά έτοιμη τουλάχιστον για την Α΄ Λυκείου τον Σεπτέμβριο του 2027.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε η Σοφία Ζαχαράκη στο δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο παρέχει φέτος ζωντανή διδασκαλία σε 50 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ σχεδιάζεται η επέκτασή του στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου, καθώς και η ανάπτυξη ψηφιακού βοηθού μέσω του EduAI. Επιπλέον, προχωρούν η πιλοτική εφαρμογή (έως το καλοκαίρι του 2027) του δωρεάν ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε 4 γλώσσες, η περαιτέρω ανάπτυξη του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής και η ενίσχυση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού με 2 δωρεάν συνεδρίες για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου.

Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών

Η Υπουργός ανέδειξε την ανάγκη έγκαιρης και εξατομικευμένης στήριξης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κάνοντας αναφορά στη δημιουργία 2 νέων ΚΕΔΑΣΥ, στη σύσταση 700 οργανικών θέσεων, στα 9 νέα διαγνωστικά εργαλεία και στη λειτουργία 3.448 νέων Τμημάτων Ένταξης. «Κοινοί μαθησιακοί στόχοι για όλους δεν σημαίνουν ίδια υποστήριξη για όλους. Σημαίνουν την κατάλληλη υποστήριξη για κάθε παιδί», υπογράμμισε.

Καθοριστικός παράγοντας της αλλαγής είναι οι εκπαιδευτικοί, με περισσότερους από 64.000 να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΕΠ, ενώ προτεραιότητα αποτελούν η μείωση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων. Στη συνολική επένδυση για το δημόσιο σχολείο εντάσσονται επίσης οι σχεδόν 54.000 μόνιμοι διορισμοί από το 2019, το πρόγραμμα αναβάθμισης σχολικών υποδομών «Μαριέττα Γιαννάκου» και οι συνολικές δαπάνες του Υπουργείου, που το 2026 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 7 δισ. ευρώ.

Ανοιχτή διαβούλευση με την κοινωνία και επιστροφή στη Βουλή

Η Επιτροπή του Εθνικού Διαλόγου, αποτελούμενη από 106 μέλη, πραγματοποίησε έως τις 31 Ιουλίου 55 συνεδριάσεις και συνέταξε 21 κείμενα εργασίας. Η Ενδιάμεση Έκθεση περιλαμβάνει τρεις θεσμικές εναλλακτικές για τη σύνδεση του απολυτηρίου με την πρόσβαση στα ΑΕΙ και τέσσερις προσεγγίσεις για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Το επόμενο βήμα είναι η διενέργεια ηλεκτρονικής διαβούλευσης, διάρκειας τουλάχιστον ενός μήνα, με ξεχωριστά ερωτηματολόγια για μαθητές και πρόσφατους αποφοίτους, γονείς, εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς και η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων από κόμματα, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

Αφού συντεθούν τα αποτελέσματα, το θέμα θα επιστρέψει στη Βουλή. Οι τελικές αποφάσεις, αξιοποιώντας την επιστημονική συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συνοδεύονται από σχέδιο σταδιακής εφαρμογής, κοστολόγηση, επιμόρφωση, πιλοτικές δοκιμές και ανεξάρτητη αποτίμηση. Όπως διευκρίνισε η Υπουργός, ήδη από τον προηγούμενο Φεβρουάριο έχει ζητηθεί τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Σοφία Ζαχαράκη ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής για τη συνεργασία τους και κάλεσε τα κόμματα να συμβάλουν σε μια μεταρρύθμιση με διάρκεια. Όπως τόνισε, «η επιστημονική τεκμηρίωση είναι απαραίτητη, αλλά δεν υποκαθιστά την πολιτική ευθύνη», θέτοντας ως τελικό κριτήριο την ουσιαστική μάθηση, τη δικαιότερη αναγνώριση της προσπάθειας των μαθητών και την εμπιστοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα.