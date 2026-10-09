Σχολικές εκδρομές: Αντιδράσεις για το ωράριο μετακινήσεων και την ασφάλεια των μαθητών

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Την τροποποίηση του άρθρου 25 για τις σχολικές μετακινήσεις ζητά ο Σύλλογος Τουριστικών Γραφείων Τρικάλων, καταγγέλλοντας ότι η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας δεν αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα.

Η ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδρομών και το ωράριο των μετακινήσεων επανέρχονται στο προσκήνιο, μετά την έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας με αριθμό πρωτοκόλλου 132076/ΓΔ4, στις 5 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που θέτει το ζήτημα, η νέα εγκύκλιος δεν αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα που αφορά τις πολυήμερες σχολικές εκδρομές, καθώς, όπως υποστηρίζεται, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της εφαρμογής συγκεκριμένων χρονικών περιορισμών στις μετακινήσεις, αντίστοιχων με εκείνους που προβλέπονται για τις μονοήμερες εκδρομές.

Στο επίκεντρο της κριτικής του Συλλόγου Τουριστικών Γραφείων Τρικάλων βρίσκεται το άρθρο 25, το οποίο όπως υποστηρίζουν εξακολουθεί να αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις ώρες μετακίνησης των μαθητών, την οδική ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών που συνοδεύουν τις σχολικές αποστολές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η έκδοση της πρόσφατης διευκρινιστικής εγκυκλίου (Αρ. Πρωτ. 132076/ΓΔ4 την 5.10.2026) για τις σχολικές μετακινήσεις αποτελεί πλέον την απόλυτη απόδειξη μιας σκανδαλώδους και εσκεμμένης αποφυγής. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ενώ γνωρίζει σε απόλυτο βαθμό το μέγεθος του προβλήματος που έχουμε αναδείξει, επέλεξε για ακόμα μια φορά να κρυφτεί πίσω από γραφειοκρατικές διευκρινίσεις, αφήνοντας στο απυρόβλητο το Αρθρο 25 που ρυθμίζει το ωράριο και την ασφάλεια των μαθητών.

Κυρία Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα. Εχετε ενημερωθεί επανειλημμένα. Η επιλογή σας να εκδώσετε ολόκληρη εγκύκλιο και να μην αγγίξετε ούτε μία λέξη από το Αρθρο 25, δεν είναι παράλειψη· είναι συνειδητή κάλυψη ενός θεσμικού κενού που θέτει καθημερινά σε κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών στους ελληνικούς δρόμους.

Αναδεικνύουμε την εξοργιστική αντίφαση και καλούμε την Υπουργό:

• Να εφαρμόσει ΑΜΕΣΑ και στις πολυήμερες εκδρομές ό,τι ακριβώς ισχύει για τις μονοήμερες: αυστηρό ωράριο

μετακινήσεων από τις 06:00 έως τις 22:00.

• Να σταματήσει τον εμπαιγμό: Δεν υπάρχει απολύτως καμία λογική στο να επικαλείται το Υπουργείο την ασφάλεια των μαθητών μόνο στις μονοήμερες μετακινήσεις και να την παραβλέπει σκανδαλωδώς στις πολυήμερες. Η νύχτα, η κόπωση των οδηγών και η επικινδυνότητα του οδικού δικτύου παραμένουν ίδιες, ανεξάρτητα από τις ημέρες που διαρκεί μια εκδρομή.

• Να αποσαφηνίσει τη νομική ευθύνη: Το ωράριο απασχόλησης και η ευθύνη των συνοδών εκπαιδευτικών δεν μπορεί να είναι 24ωρη χωρίς καμία πρόβλεψη για τη δική τους ξεκούραση, γεγονός που μειώνει τα αντανακλαστικά τους σε επείγοντα περιστατικά.

Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο πολιτικών ελιγμών και επιλεκτικής ευαισθησίας. Το να γνωρίζεις το πρόβλημα, να νομοθετείς για τις μονοήμερες αλλά να αφήνεις απροστάτευτες τις πολυήμερες εκδρομές, αποτελεί μνημείο πολιτικής ανευθυνότητας.

Δεν θα σταματήσουμε να αναδεικνύουμε το θέμα μέχρι η Υπουργός να υποχρεωθεί να προχωρήσει στην άμεση τροποποίηση του Αρθρου 25. Καλούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να αναδείξουν τη σκανδαλώδη αυτή αντίφαση πριν θρηνήσουμε θύματα στους δρόμους.