Σχολικές εκδρομές με… «χαράτσι» για τους γονείς; Υποχρεωτική ασφάλιση, επιπλέον έξοδα για παιδιά με αναπηρία – «Πυρά» για τη νέα υπουργική απόφαση

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Την απόσυρση της υπουργικής απόφασης για τις σχολικές εκδρομές ζητά η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας, καταγγέλλοντας πρόσθετα οικονομικά βάρη για τις οικογένειες, εμπόδια στη συμμετοχή μαθητών με αναπηρία και μεταφορά ευθυνών ασφάλειας στους εκπαιδευτικούς.

Αντί οι σχολικές εκδρομές να αποτελούν μια εκπαιδευτική εμπειρία προσβάσιμη σε όλα τα παιδιά, κινδυνεύουν, σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων, να μετατραπούν σε μια ακόμη οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Η νέα υπουργική απόφαση για τις σχολικές μετακινήσεις προκαλεί έντονες αντιδράσεις, με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) να καταγγέλλει ότι η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών, η δυνατότητα επιβάρυνσης οικογενειών παιδιών με αναπηρία για τη συνοδεία τους και οι αυξημένες υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια στη συμμετοχή των μαθητών.

Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΓΜΕ ζητά την άμεση απόσυρση της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι οι προβλέψεις της δεν αντιμετωπίζουν τα οικονομικά και οργανωτικά προβλήματα των σχολικών εκδρομών, αλλά ενδέχεται να τα επιδεινώσουν.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται τρία ζητήματα: η ευθύνη για την ασφάλεια των μετακινήσεων, το κόστος που καλούνται να αναλάβουν οι οικογένειες και η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία.

Υποχρεωτική ασφάλιση μαθητών: Καταγγελίες για πρόσθετο κόστος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ΑΣΓΜΕ στην πρόβλεψη για υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών κατά τις σχολικές εκδρομές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σχετική υποχρέωση αναμένεται να επιβαρύνει οικονομικά τις οικογένειες, καθώς το κόστος της ασφάλισης εκτιμάται ότι θα ενσωματώνεται στη συνολική δαπάνη της εκδρομής.

Η Συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι, αντί να προβλέπονται μέτρα για τη μείωση του κόστους συμμετοχής, προστίθεται μια ακόμη οικονομική υποχρέωση για τους γονείς.

Όπως επισημαίνει, η επιβάρυνση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ακόμη και σε βασικές ανάγκες.

Παράλληλα, τονίζει ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι θεατρικές παραστάσεις και οι επισκέψεις σε μουσεία αποτελούν ουσιαστικό μέρος της μόρφωσης των παιδιών και δεν πρέπει να εξαρτώνται από την οικονομική δυνατότητα των γονέων τους.

Παιδιά με αναπηρία: Τι καταγγέλλουν οι γονείς για τη συνοδεία

Ένα ακόμη σημείο της υπουργικής απόφασης που προκαλεί αντιδράσεις αφορά τη συμμετοχή μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία στις εκπαιδευτικές δράσεις.

Η ΑΣΓΜΕ αναφέρεται ειδικότερα στο άρθρο 14, το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής μαθητή με τη συνοδεία ενήλικου προσώπου που προτείνει και διαθέτει η οικογένεια, με δική της δαπάνη, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του γονέα και σχετική εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η Συνομοσπονδία εκφράζει την αντίθεσή της στη συγκεκριμένη πρόβλεψη, υποστηρίζοντας ότι οι οικογένειες παιδιών με αναπηρία δεν θα πρέπει να καλούνται να αναλαμβάνουν πρόσθετα έξοδα για να διασφαλίζεται η συμμετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες.

«Πόσα ακόμα θα πληρώσουν οι οικογένειες με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία;», διερωτάται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ΑΣΓΜΕ, αντί για επιπλέον οικονομικές υποχρεώσεις, απαιτείται ενισχυμένη κρατική μέριμνα ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις εκδρομές και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Εκπαιδευτικοί με ευθύνες ελέγχου οχημάτων και εγκαταστάσεων

Σφοδρή κριτική ασκεί η Συνομοσπονδία και στις υποχρεώσεις που, όπως υποστηρίζει, μεταφέρονται στους εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφάλεια των σχολικών μετακινήσεων.

Επικαλούμενη το άρθρο 24 της υπουργικής απόφασης, αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συγκεντρώνουν σειρά δικαιολογητικών που αφορούν τα οχήματα, τους οδηγούς και τους χώρους διαμονής ή άλλων δραστηριοτήτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται άδειες κυκλοφορίας και οδήγησης, πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, δελτία τεχνικού ελέγχου, στοιχεία ταχογράφου και άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων.

Η ΑΣΓΜΕ υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες αυτές επιβαρύνουν τους εκπαιδευτικούς με καθήκοντα που θα έπρεπε να ανήκουν στις αρμόδιες κρατικές ελεγκτικές υπηρεσίες.

Όπως σημειώνει, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επικεντρώνονται στον παιδαγωγικό τους ρόλο και να υποστηρίζονται από ένα οργανωμένο σύστημα ελέγχων και πιστοποίησης της ασφάλειας των μετακινήσεων.

«Οι εκδρομές δεν μπορεί να γίνουν προνόμιο για λίγους»

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΣΓΜΕ συνδέει τις αλλαγές στο πλαίσιο των σχολικών εκδρομών με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες.

Επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις συμβάλλουν στην επαφή των μαθητών με την ιστορία, τον πολιτισμό, την τέχνη και τον αθλητισμό, αποτελώντας σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ωστόσο, υποστηρίζει ότι το αυξημένο κόστος πολλών δραστηριοτήτων περιορίζει ήδη τη δυνατότητα συμμετοχής των παιδιών.

Για τον λόγο αυτό ζητά να εξασφαλιστεί κρατική χρηματοδότηση, ώστε οι εκπαιδευτικές και διδακτικές δράσεις να πραγματοποιούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών.

Τα τέσσερα αιτήματα της ΑΣΓΜΕ

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας ζητά:

Την απόσυρση της υπουργικής απόφασης για τις σχολικές εκδρομές, θεωρώντας ότι δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα και ανασφάλεια στη σχολική κοινότητα.

Την ανάληψη της ευθύνης για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών από το κράτος, με ελέγχους των οχημάτων και των χώρων επίσκεψης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη δημιουργία καταλόγου εγκεκριμένων χώρων.

Την εξασφάλιση χρηματοδότησης για δωρεάν συμμετοχή όλων των μαθητών στις εκπαιδευτικές και διδακτικές δράσεις, χωρίς οικονομικούς αποκλεισμούς.

Τη δημιουργία κρατικού στόλου σχολικών λεωφορείων, με μόνιμους οδηγούς και συνοδούς, που θα εξυπηρετεί τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις από και προς τα σχολεία όσο και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Η ΑΣΓΜΕ καταλήγει ότι οι σχολικές εκδρομές αποτελούν βασική ανάγκη για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και υποστηρίζει πως η ασφαλής και ισότιμη συμμετοχή τους πρέπει να διασφαλίζεται με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση.