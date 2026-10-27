Σχολικές εκδρομές στο «αέρα»: Στο ΣτΕ οι διευθυντές σχολείων – «Κινδυνεύουν να καταργηθούν στην πράξη»

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Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγουν οι διευθυντές σχολείων κατά διατάξεων της νέας απόφασης για τις σχολικές εκδρομές, προειδοποιώντας ότι η υπέρμετρη γραφειοκρατία και οι αυξημένες ευθύνες απειλούν να τις καταργήσουν στην πράξη.

Στα δικαστήρια μεταφέρεται πλέον η αντιπαράθεση για το νέο πλαίσιο των σχολικών εκδρομών, με τους διευθυντές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προειδοποιώντας ότι οι αυξημένες γραφειοκρατικές απαιτήσεις και οι δυσανάλογες ευθύνες που προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς απειλούν να οδηγήσουν ακόμη και στην ουσιαστική κατάργηση των εκπαιδευτικών μετακινήσεων.

Η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Δ.Υ.Σ.Δ.Ε.), από κοινού με διευθυντές και διευθύντριες σχολικών μονάδων, κατέθεσε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά διατάξεων της υπ’ αριθ. 109113/ΓΔ4/19.8.2026 υπουργικής απόφασης, η οποία ρυθμίζει τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολικής μονάδας.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει την ένταση των αντιδράσεων απέναντι στο κανονιστικό πλαίσιο, με τους διευθυντές να υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του δημιουργεί σοβαρές πρακτικές δυσκολίες στην οργάνωση και πραγματοποίηση των σχολικών μετακινήσεων.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις σχολικές εκδρομές

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Ένωσης, η προσφυγή αφορά συγκεκριμένες διατάξεις της υπουργικής απόφασης και όχι το σύνολο του πλαισίου.

Η Π.Ε.Δ.Υ.Σ.Δ.Ε. διευκρινίζει ότι η πρωτοβουλία της δεν αποσκοπεί σε αντιπαράθεση με το υπουργείο Παιδείας, αλλά αποτελεί, όπως επισημαίνει, έκφραση παιδαγωγικής ευθύνης.

Η Ένωση αναφέρει ότι έχει ήδη καταθέσει προτάσεις στο υπουργείο, υποστηρίζοντας την ανάγκη για ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στην ιστορία και στη βιωματική μάθηση.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτηρίζει τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις πολύτιμα παιδαγωγικά εργαλεία, τα οποία δεν πρέπει να περιορίζονται από διαδικασίες που δυσχεραίνουν υπέρμετρα την υλοποίησή τους.

«Το νέο πλαίσιο απειλεί να οδηγήσει στην ουσιαστική κατάργηση των εκδρομών»

Η σοβαρότερη προειδοποίηση της Ένωσης αφορά το ενδεχόμενο οι σχολικές εκδρομές να περιοριστούν δραστικά, όχι εξαιτίας μιας ρητής απαγόρευσης, αλλά λόγω των δυσκολιών που, κατά την ίδια, δημιουργεί το νέο πλαίσιο.

Οι διευθυντές κάνουν λόγο για υπέρμετρη γραφειοκρατία, δυσανάλογες ευθύνες και πρακτικά εμπόδια, τα οποία ενδέχεται να αποθαρρύνουν τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς από την ανάληψη πρωτοβουλιών.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι απαιτήσεις αυτές απειλούν να καταστήσουν την πραγματοποίηση των εκδρομών πρακτικά ανεφάρμοστη.

Η Ένωση επισημαίνει ότι η ασφάλεια των μαθητών, η νομιμότητα και η διαφάνεια αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η θεσμική προστασία των σχολικών μετακινήσεων δεν πρέπει να οδηγεί σε διαδικασίες που εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους.

Τι ζητούν οι διευθυντές από το υπουργείο Παιδείας

Η Π.Ε.Δ.Υ.Σ.Δ.Ε. υποστηρίζει ότι στόχος της είναι η διαμόρφωση ενός λειτουργικού, δίκαιου και παιδαγωγικά ορθού πλαισίου για τις σχολικές εκδρομές.

Όπως διευκρινίζει, δεν επιδιώκει την απαλλαγή των διευθυντών και των εκπαιδευτικών από τις ευθύνες τους, αλλά τη θέσπιση διαδικασιών που θα επιτρέπουν την ασφαλή και ουσιαστική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη χαρακτηρίζεται από την Ένωση ως ύστατη θεσμική επιλογή, με σκοπό την προάσπιση της παιδαγωγικής αποστολής του σχολείου και του δικαιώματος των μαθητών σε ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

Με την κατάθεση της αίτησης ακυρώσεως, το ζήτημα των σχολικών εκδρομών αποκτά πλέον και δικαστική διάσταση, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν θα υπάρξουν αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των διευθυντών.