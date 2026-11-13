Σχολείο σε… πολυκατοικία στην Αργυρούπολη: Πρότυπη επαγγελματική εκπαίδευση με… χαλασμένο ασανσέρ και ζητήματα ασφαλείας

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Σοβαρά ερωτήματα για τις σχολικές υποδομές στην Αργυρούπολη προκαλεί καταγγελία για το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο, που στεγάζεται σε πρώην πολυκατοικία. Στενές σκάλες, χαλασμένο ασανσέρ και πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις συνθέτουν την εικόνα που περιγράφεται, ενώ στον χώρο πραγματοποιούν εργαστηριακά μαθήματα και μαθητές του 1ου Πρότυπου ΕΠΑΛ Γλυφάδας.

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες στις οποίες πραγματοποιούνται εργαστηριακά μαθήματα στο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Αργυρούπολης φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας, προσβασιμότητας και καταλληλότητας των σχολικών υποδομών.

Σύμφωνα με καταγγελία που περιήλθε σε γνώση του ipaideia.gr, το Εργαστηριακό Κέντρο στεγάζεται σε ένα ιδιαίτερα παλιό κτίριο, το οποίο είχε αρχικά κατασκευαστεί ως πολυκατοικία και στη συνέχεια μετατράπηκε σε χώρο εκπαίδευσης.

Όπως επισημαίνεται, το κτίριο δεν σχεδιάστηκε εξαρχής για σχολική χρήση, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές που είναι απαραίτητες για την καθημερινή λειτουργία μιας εκπαιδευτικής μονάδας.

Οι καταγγέλλοντες ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις και να εξεταστούν ουσιαστικές λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης.

Από πολυκατοικία σε Εργαστηριακό Κέντρο – Τα ερωτήματα για την ασφάλεια

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αναδεικνύονται αφορά τη διαρρύθμιση του κτιρίου και ειδικότερα τις σκάλες του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι σκάλες είναι ιδιαίτερα στενές και μικρές, καθώς κατασκευάστηκαν για να εξυπηρετούν τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας και όχι τη μετακίνηση μεγάλου αριθμού μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα δημιουργεί προβληματισμό για το κατά πόσο το κτίριο μπορεί να εκκενωθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ενδεχόμενο σεισμού ή πυρκαγιάς, όταν η άμεση και οργανωμένη απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο κτίριο αποκτά καθοριστική σημασία.

Οι καταγγέλλοντες τονίζουν ότι απαιτείται άμεσος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι έξοδοι και οι διαδρομές διαφυγής ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες απαιτήσεις ασφαλείας.

Χωρίς λειτουργικό ασανσέρ – Προβλήματα προσβασιμότητας

Στα προβλήματα των εγκαταστάσεων προστίθεται, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, και η μη λειτουργία του ανελκυστήρα.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες στην προσβασιμότητα του κτιρίου, ιδιαίτερα για άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες.

Σε έναν εκπαιδευτικό χώρο, όπου καθημερινά μετακινούνται μαθητές, εκπαιδευτικοί και ενδεχομένως επισκέπτες, η ύπαρξη κατάλληλων υποδομών προσβασιμότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισότιμη και ασφαλή χρήση των εγκαταστάσεων.

Οι καταγγέλλοντες ζητούν να εξεταστεί συνολικά η καταλληλότητα του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων πρόσβασης και μετακίνησης στους χώρους του.

Παλαιωμένες τουαλέτες και προαύλιο από μπετόν

Ιδιαίτερα προβληματική περιγράφεται και η κατάσταση των χώρων υγιεινής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι τουαλέτες παρουσιάζουν μεγάλη παλαιότητα, με τις εγκαταστάσεις να μην ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Για τον λόγο αυτό, ζητείται ουσιαστική ανακαίνιση και αναβάθμιση των συγκεκριμένων χώρων, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες καθημερινής χρήσης από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Αντίστοιχα αρνητική είναι η εικόνα που περιγράφεται για τον προαύλιο χώρο.

Όπως επισημαίνεται, το προαύλιο είναι εξαιρετικά μικρό και αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από μπετόν, χωρίς δέντρα, πράσινο ή φυσική σκιά.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να περνούν τα διαλείμματά τους σε έναν περιορισμένο τσιμεντένιο χώρο, χωρίς τις συνθήκες που θα έπρεπε να προσφέρει ένα σύγχρονο σχολικό περιβάλλον.

Πρότυπο ΕΠΑΛ Γλυφάδας: Μετακινούνται στην Αργυρούπολη για τα εργαστήρια

Ξεχωριστή διάσταση στην καταγγελία αποκτά η λειτουργία του 1ου Πρότυπου ΕΠΑΛ Γλυφάδας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου μετακινούνται στο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Αργυρούπολης προκειμένου να παρακολουθήσουν τα εργαστηριακά τους μαθήματα.

Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης πραγματοποιείται εκτός των εγκαταστάσεων του ίδιου του ΕΠΑΛ, σε ένα κτίριο που, όπως καταγγέλλεται, παρουσιάζει σοβαρές υποδομικές ελλείψεις.

Μάλιστα, οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση Πρότυπου ΕΠΑΛ στη χώρα που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός χρειάζεται επιβεβαίωση από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές.

Το παράδοξο της πρότυπης επαγγελματικής εκπαίδευσης

Η καταγγελία αναδεικνύει και ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων.

Τα συγκεκριμένα σχολεία έχουν ως στόχο την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική και εργαστηριακή κατάρτιση.

Ωστόσο, στην περίπτωση του 1ου Πρότυπου ΕΠΑΛ Γλυφάδας, οι καταγγέλλοντες επισημαίνουν ότι οι μαθητές εξαρτώνται από τις εγκαταστάσεις ενός διαφορετικού Εργαστηριακού Κέντρου, το οποίο στεγάζεται σε πρώην πολυκατοικία.

Η συγκεκριμένη κατάσταση, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί ερωτήματα για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τις μετακινήσεις των μαθητών και την καταλληλότητα των χώρων στους οποίους πραγματοποιείται η εργαστηριακή εκπαίδευση.

Πρόταση να γίνονται εργαστηριακά μαθήματα στο ίδιο το ΕΠΑΛ

Πέρα από την ανάδειξη των προβλημάτων, στην καταγγελία περιλαμβάνεται και συγκεκριμένη πρόταση για τη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα εργαστηριακά μαθήματα θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του 1ου Πρότυπου ΕΠΑΛ Γλυφάδας, αξιοποιώντας τις υποδομές που ήδη υπάρχουν εκεί.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την πρόταση, θα μπορούσαν να περιοριστούν οι περιττές μετακινήσεις των μαθητών και να διευκολυνθεί η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα, θα μειωνόταν η εξάρτηση από τις εγκαταστάσεις του Εργαστηριακού Κέντρου Αργυρούπολης για όσα μαθήματα είναι εφικτό να πραγματοποιούνται στο ίδιο το σχολείο.

Ζητούν άμεσους ελέγχους πυρασφάλειας και κτιριακής καταλληλότητας

Οι καταγγέλλοντες απευθύνουν έκκληση για την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση του κτιρίου.

Συγκεκριμένα, ζητούν να πραγματοποιηθούν επίσημοι έλεγχοι για την πυρασφάλεια, τη δυνατότητα ασφαλούς εκκένωσης, την προσβασιμότητα και τη γενικότερη κτιριακή καταλληλότητα.

Παράλληλα, ζητούν να εξεταστούν ουσιαστικές λύσεις για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να πραγματοποιούν τα εργαστηριακά μαθήματα σε κατάλληλες συνθήκες.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, τα προβλήματα αποτυπώνονται και σε φωτογραφικό υλικό που, σύμφωνα με τους αποστολείς, συνοδεύει την αναφορά τους.

Το βασικό αίτημα είναι να υπάρξει επίσημη αξιολόγηση της κατάστασης και συγκεκριμένο σχέδιο παρεμβάσεων, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που περιγράφονται.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της καταλληλότητας των κτιρίων στα οποία πραγματοποιείται η επαγγελματική εκπαίδευση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εργαστηριακούς χώρους όπου οι μαθητές αποκτούν πρακτικές δεξιότητες.

Οι αναφορές για την κατάσταση του κτιρίου αποτελούν καταγγελίες που χρειάζονται έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ δεν προκύπτει από το διαθέσιμο υλικό ότι έχει εκδοθεί επίσημη έκθεση που να χαρακτηρίζει τις εγκαταστάσεις επικίνδυνες ή ακατάλληλες.