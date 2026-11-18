ΕΟΠΠΕΠ: «Ασφυξία» από την υποστελέχωση – Στη Βουλή οι εξετάσεις πιστοποίησης που δεν έγιναν

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Στη Βουλή φέρνει το ΠΑΣΟΚ την υποστελέχωση του ΕΟΠΠΕΠ, ζητώντας απαντήσεις για τις κενές οργανικές θέσεις, τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες πιστοποίησης και τον σχεδιασμό προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.

Σοβαρά ερωτήματα για τη στελέχωση του ΕΟΠΠΕΠ και τη δυνατότητά του να ανταποκρίνεται στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικής κατάρτισης θέτει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, με κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Στέφανου Παραστατίδη προς την υπουργό Παιδείας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελλείψεις προσωπικού, η αύξηση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και οι επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στην εξυπηρέτηση πολιτών και εκπαιδευτικών φορέων.

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση, με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2026, αναδεικνύει την αναντιστοιχία ανάμεσα στις αυξημένες υποχρεώσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στο υφιστάμενο πλαίσιο στελέχωσής του. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μη διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, καθώς και στην παραδοχή του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας ότι ο Οργανισμός αντιμετωπίζει αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.

Εξετάσεις πιστοποίησης και αυξημένες ανάγκες στον ΕΟΠΠΕΠ

Η δυνατότητα του ΕΟΠΠΕΠ να ανταποκρίνεται στον μεγάλο αριθμό εξεταστικών διαδικασιών που καλείται να υποστηρίξει αποτελεί βασικό αντικείμενο της κοινοβουλευτικής ερώτησης.

Ο Οργανισμός έχει την ευθύνη για διαδικασίες πιστοποίησης που αφορούν διαφορετικές κατηγορίες υποψηφίων, μεταξύ των οποίων απόφοιτοι Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και άλλων επαγγελματικών κατηγοριών.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, απαντώντας πρόσφατα στη Βουλή για τη μη πραγματοποίηση εξετάσεων πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, αναγνώρισε πως ο ΕΟΠΠΕΠ λειτουργεί υπό συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων.

Η συγκεκριμένη αναφορά αξιοποιείται από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να τεθεί το ζήτημα της επάρκειας του προσωπικού, καθώς ο Οργανισμός καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα πολυάριθμες διαδικασίες πιστοποίησης εθνικής εμβέλειας.

Οι 80 οργανικές θέσεις και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύονται αφορά το κατά πόσο η οργανωτική δομή του ΕΟΠΠΕΠ ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες λειτουργίας του.

Ο Οργανισμός προέκυψε από τη συγχώνευση τριών διαφορετικών φορέων, ενώ το άρθρο 29 του νόμου 4115/2013 προέβλεψε 80 οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού, επιπλέον των ειδικών θέσεων που περιλαμβάνονταν στη συγκεκριμένη διάταξη.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κοινοβουλευτική ερώτηση, οι αρμοδιότητες του ΕΟΠΠΕΠ έχουν διευρυνθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη προσαρμογή στον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων ή στη διοικητική του διάρθρωση.

Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση, την αδειοδότηση και εποπτεία φορέων, καθώς και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Το εύρος αυτών των αρμοδιοτήτων, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες εξεταστικές υποχρεώσεις, δημιουργεί, σύμφωνα με τον Στέφανο Παραστατίδη, την ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου στελέχωσης και οργάνωσης του φορέα.

Πόσοι εργαζόμενοι έχουν αποχωρήσει και πόσες θέσεις παραμένουν κενές;

Η πραγματική εικόνα του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΟΠΠΕΠ αποτελεί ένα ακόμη ζήτημα για το οποίο ζητούνται συγκεκριμένες απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί την υπουργό να παρουσιάσει τον σημερινό αριθμό οργανικών θέσεων, διευκρινίζοντας πόσες έχουν καλυφθεί και πόσες παραμένουν κενές. Ζητά μάλιστα τα στοιχεία να κατανεμηθούν ανά κατηγορία προσωπικού, κλάδο και οργανική μονάδα.

Παράλληλα, ζητείται να αποτυπωθεί η μεταβολή του αριθμού εργαζομένων από τη σύσταση του Οργανισμού μέχρι σήμερα, καθώς και οι αποχωρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την τελευταία δεκαετία.

Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται το ερώτημα πόσοι υπάλληλοι αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης, μετάταξης ή άλλων αιτιών και πόσοι νέοι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στον ΕΟΠΠΕΠ μέσω προσλήψεων ή μετατάξεων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις αποσπάσεις προσωπικού. Ο Στέφανος Παραστατίδης ζητά να γνωστοποιηθεί τόσο ο αριθμός των εργαζομένων του ΕΟΠΠΕΠ που υπηρετούν σε άλλους φορείς όσο και εκείνων που έχουν αποσπαστεί στον Οργανισμό από άλλες υπηρεσίες.

Οι επιπτώσεις στους πολίτες και η επιβάρυνση του προσωπικού

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στην ερώτηση, η ανάθεση νέων καθηκόντων χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση του προσωπικού δημιουργεί δυσκολίες στη λειτουργία του ΕΟΠΠΕΠ.

Ο αυξανόμενος φόρτος εργασίας, όπως υποστηρίζεται, επιβαρύνει τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους και επηρεάζει τη δυνατότητα του Οργανισμού να παρέχει εγκαίρως και αποτελεσματικά τις υπηρεσίες του.

Οι συνέπειες, κατά τον βουλευτή, δεν περιορίζονται στο εσωτερικό του φορέα, αλλά επεκτείνονται στους πολίτες και στους οργανισμούς που αναμένουν την ολοκλήρωση διαδικασιών και την παροχή υπηρεσιών.

Για τον λόγο αυτό, ζητείται να διευκρινιστεί εάν έχει πραγματοποιηθεί επίσημη αξιολόγηση του φόρτου εργασίας και των πραγματικών αναγκών στελέχωσης, με βάση τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει ο ΕΟΠΠΕΠ τα τελευταία χρόνια.

Σε περίπτωση που υπάρχει σχετική μελέτη ή αποτίμηση, το Υπουργείο καλείται να γνωστοποιήσει τα συμπεράσματά της.

Στο τελευταίο σκέλος της κοινοβουλευτικής παρέμβασης, ο Στέφανος Παραστατίδης στρέφει το ενδιαφέρον στις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει ή σχεδιάζονται για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης.

Ειδικότερα, ζητά να πληροφορηθεί εάν το Υπουργείο Παιδείας προτίθεται να αναθεωρήσει την οργανωτική δομή του ΕΟΠΠΕΠ και να προσαρμόσει τον αριθμό των οργανικών θέσεων στις σημερινές λειτουργικές ανάγκες.

Εφόσον έχει ξεκινήσει σχετική διαδικασία, καλείται να προσδιορίσει το στάδιο στο οποίο βρίσκεται και τον προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσής της.

Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα της ενίσχυσης του Οργανισμού με μόνιμο προσωπικό, είτε μέσω νέων προσλήψεων είτε μέσω κινητικότητας ή άλλων διαθέσιμων διαδικασιών.

Ο βουλευτής ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν, τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Με την ερώτηση, το ΠΑΣΟΚ ζητά ουσιαστικά από το Υπουργείο Παιδείας να παρουσιάσει την πραγματική κατάσταση στελέχωσης του ΕΟΠΠΕΠ και να αποσαφηνίσει τον σχεδιασμό του για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Οργανισμού.