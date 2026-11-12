Φόβοι για διαρροή προπανίου στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού: «Λουκέτο» μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι

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Μετά τη διαρροή αερίου στο σχολείο της Γκράβας που οδήγησε χιλιάδες μαθητές στην τηλεκπαίδευση και στο προσωρινό λουκέτο του συγκροτήματος, οι αρχές αποφάσισαν το κλείσιμο του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού λόγω υποψιών για διαρροή προπανίου.

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 11/11 κατά τη διάρκεια των τελευταίων μαθημάτων στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το σύστημα ανίχνευσης αερίου ενεργοποιήθηκε ξαφνικά με αποτέλεσμα να ηχήσει ο συναγερμός και να εκκενωθεί άμεσα ο χώρος. Αν και τα στοιχεία δείχνουν διαρροή προπανίου, ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί.

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Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Κορυδαλλού, Νίκος Χουρσαλάς στο «Κοινωνία Ώρα MEGA», στο εν λόγω σχολείο λειτουργεί και εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας όπου απαιτεί από τους μαθητές να χρησιμοποιούν εξοπλισμούς με φλόγα.

Λόγω της επικινδυνότητας για μαθητές και καθηγητές, η διοίκηση του σχολείου εγκατέστησε πριν από 15 μήνες τον μηχανισμό ανίχνευσης αερίου σε ειδική αίθουσα η οποία προειδοποιεί όταν εντοπιστεί διαρροή.

Έτσι, στις τελευταίες ώρες των μαθητών ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε και το σχολείο εκκενώθηκε βάσει πρωτοκόλλου.

Μάλιστα δεν πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα του Εσπερινού για την ασφάλεια των μαθητών.

Σήμερα αναμένεται στο σχολείο ειδικό συνεργείο που θα εξετάσει τους αισθητήρες για να διαπιστωθεί η αιτία που ενεργοποιήθηκαν.

Αν και όλα «δείχνουν» διαρροή προπανίου, οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη.

Στο 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού φοιτούν πάνω από 800 μαθητές που θα συνεχίσουν τα μαθήματα τους με τηλεκπαίδευση μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.