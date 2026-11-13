1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού: Τι έδειξαν οι έλεγχοι στο σύστημα ανίχνευσης αερίων – Τι θα γίνει με τα μαθήματα

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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού. Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενες δοκιμές ασφαλείας, ενώ τα μαθήματα συνεχίζονται προσωρινά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Ολοκληρώθηκαν ο έλεγχος και οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Νίκος Χουρσαλάς. Ωστόσο, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται προσωρινά εξ αποστάσεως, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες δοκιμές ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της δημοτικής αρχής, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο σύστημα ανίχνευσης αερίων, έχει προγραμματιστεί η πραγματοποίηση των προβλεπόμενων δοκιμών, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ασφαλής λειτουργία του.

Οι έλεγχοι έχουν οριστεί για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 και θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία πιστοποιημένου φορέα και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού.

1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού: Τι προβλέπεται για τους ελέγχους

Όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Κορυδαλλού, Νίκος Χουρσαλάς, οι εργασίες αποκατάστασης στο σύστημα ανίχνευσης αερίων έχουν ολοκληρωθεί.

Το επόμενο βήμα αφορά τη διενέργεια των προβλεπόμενων δοκιμών, ώστε να διαπιστωθεί ότι το σύστημα λειτουργεί με ασφάλεια.

Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν πιστοποιημένος φορέας και οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου, ενώ προβλέπεται και η παρουσία της διεύθυνσης του σχολείου.

Η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες ελέγχου, καθώς απομένει η επιβεβαίωση της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος.

Συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση για τους μαθητές

Παρά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού συνεχίζουν προσωρινά τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα συνεχιστεί και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Με τον τρόπο αυτό, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται χωρίς φυσική παρουσία των μαθητών στο σχολικό κτίριο κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων δοκιμών.

Πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στις αίθουσες

Η επιστροφή των μαθητών στη διά ζώσης διδασκαλία συνδέεται με την ολοκλήρωση των ελέγχων και την επιβεβαίωση ότι το σύστημα ανίχνευσης αερίων λειτουργεί με ασφάλεια.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία επαναλειτουργίας του σχολείου με φυσική παρουσία.

Επομένως, το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η πραγματοποίηση των προγραμματισμένων δοκιμών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους από τους αρμόδιους φορείς.

Η δημοτική αρχή έχει γνωστοποιήσει την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, ενώ απομένει η διαδικασία επιβεβαίωσης της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος, πριν υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τη διά ζώσης λειτουργία της σχολικής μονάδας.