Γρεβενά: Στον «αέρα» η μαθητεία για 11 νέους – Ζητούν κατ’ εξαίρεση έγκριση τεσσάρων ειδικοτήτων

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Οι ενδιαφερόμενοι ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει την απόφαση, θέτοντας ζήτημα ίσης μεταχείρισης σε σχέση με άλλες ολιγομελείς ειδικότητες.

Αβεβαιότητα για τη συνέχιση της επαγγελματικής τους κατάρτισης αντιμετωπίζουν 11 νέοι στα Γρεβενά, καθώς δεν εγκρίθηκε η λειτουργία τεσσάρων ολιγομελών τμημάτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Γρεβενών για το σχολικό έτος 2026-2027.

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (Κ5/138424/15-10-2026) ενέκρινε άλλα ολιγομελή τμήματα στην περιοχή, τόσο στο 1ο Ημερήσιο όσο και στο Εσπερινό ΕΠΑΛ, αλλά άφησε εκτός τέσσερις ειδικότητες: Αισθητικής Τέχνης με δύο υποψηφίους, Τεχνικού Η/Υ και Δικτύων με τρεις, Τεχνικού Φυτικής Παραγωγής με τέσσερις και Δομικών Έργων με δύο μαθητευόμενους.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, η μη έγκριση των τμημάτων οφείλεται στο γεγονός ότι δεν συμπληρώθηκε ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των οκτώ μαθητευομένων.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι με την απόφαση Κ5/138424 της 15ης Οκτωβρίου 2026 εγκρίθηκαν κατ’ εξαίρεση άλλες ολιγομελείς ειδικότητες στην ίδια εκπαιδευτική περιοχή, μεταξύ των οποίων και ειδικότητες του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Γρεβενών. Αντιθέτως, οι τέσσερις παραπάνω ειδικότητες έμειναν εκτός, με την αιτιολογία που μας έχει γνωστοποιηθεί ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητευομένων.

Όπως επισημαίνουν οι 11 απόφοιτοι σε επιστολή τους το εύλογο ερώτημα είναι: Εξετάστηκαν όλες οι περιπτώσεις με τα ίδια κριτήρια; Συνεκτιμήθηκαν οι ιδιαίτερες δημογραφικές, γεωγραφικές και οικονομικές συνθήκες των Γρεβενών; Εξετάστηκε πραγματικά η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση λειτουργίας των συγκεκριμένων τμημάτων;

Δεν πρόκειται απλώς για έναν αριθμό μαθητών σε έναν πίνακα. Πρόκειται για έντεκα νέους ανθρώπους, για έντεκα επαγγελματικές προοπτικές και για οικογένειες που ενδέχεται να αδυνατούν να καλύψουν το κόστος μετακίνησης ή φοίτησης σε άλλη πόλη.

Στην περιφέρεια, όπου η πληθυσμιακή συρρίκνωση και η απομάκρυνση των νέων αποτελούν ήδη σοβαρά προβλήματα, η πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με αριθμητικά κριτήρια, χωρίς να εξετάζονται οι πραγματικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Για το ζήτημα έχει ήδη κατατεθεί συλλογική επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2026. Επιπλέον, τόσο η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών όσο και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας έχουν παρέμβει υπέρ της εξέτασης του αιτήματος.

Έχει επίσης συνταχθεί ιδιωτική νομική γνωμοδότηση, η οποία θέτει ζητήματα σχετικά με την επάρκεια της αιτιολογίας της διοικητικής απόφασης και την ανάγκη συνεκτίμησης των τοπικών συνθηκών.

Παρά τις ενέργειες αυτές, το ζήτημα εξακολουθεί να απασχολεί τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι αναμένουν ουσιαστική απάντηση και λύση.

Απευθύνουμε δημόσια έκκληση προς το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει την υπόθεση και να εξετάσει κάθε νόμιμη δυνατότητα έγκρισης των τεσσάρων ειδικοτήτων.