Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Έως 2.500 το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές

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Από τα 1.000 ευρώ του 2019 στα 2.000 και 2.500 ευρώ σήμερα – Αυξημένα εισοδηματικά όρια για τους φοιτητές του Δημοκριτείου και σχεδιασμός για 700 νέες θέσεις στις φοιτητικές εστίες

Ποσό ύψους 2.695.500 ευρώ εγκρίθηκε για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, προκειμένου να καλυφθεί η καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους του Ιδρύματος. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η χρηματοδότηση αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου για το 2026. Στόχος είναι η οικονομική στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αλλά και η ελάφρυνση των οικογενειών τους από το αυξημένο κόστος στέγασης.

Η ενίσχυση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων για την ενδυνάμωση της φοιτητικής μέριμνας, με τις παρεμβάσεις των τελευταίων ετών να αφορούν τόσο την αύξηση των ποσών του επιδόματος όσο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων χορήγησής του.

Έως 2.500 ευρώ το επίδομα στέγασης

Το 2019, το ετήσιο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανερχόταν σε 1.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Σήμερα, για τους φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το ποσό έχει αυξηθεί στα 2.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση επιλέξιμης συγκατοίκησης διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 100% και 150% αντίστοιχα.

Παράλληλα, για τους προπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν στο Δημοκρίτειο από το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022 και εφεξής, ισχύει ειδικό, διευρυμένο εισοδηματικό όριο 40.000 ευρώ ετησίως, έναντι του γενικού ορίου των 30.000 ευρώ, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Η ειδική αυτή πρόβλεψη αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειακών πανεπιστημίων και διευρύνει τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης των οικογενειών που επιλέγουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η χρηματοδότηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει αυξηθεί από 41,76 εκατ. ευρώ το 2019 σε 87,76 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ για το 2026 προβλέπονται 90 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά περίπου 115% σε σχέση με το 2019.

700 νέες θέσεις φοιτητικής στέγασης και αναβάθμιση των υφιστάμενων εστιών

Η ενίσχυση των φοιτητών του Δημοκριτείου με το στεγαστικό επίδομα συνδυάζεται με τον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών φοιτητικής στέγασης του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα η δημιουργία δύο νέων συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών, συνολικής δυναμικότητας 700 κλινών, εκ των οποίων 350 στην Κομοτηνή και 350 στην Αλεξανδρούπολη.

Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται παρεμβάσεις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων χρηματοδότηση 1,2 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση και ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας 3 στην Καβάλα, ενώ στη Φοιτητική Εστία της Ξάνθης έχουν ήδη ανακαινιστεί και αναβαθμιστεί τέσσερα από τα οκτώ κτίρια, με χρηματοδοτήσεις άνω των 6 εκατ. ευρώ.

Στον εθνικό σχεδιασμό για την ενεργειακή αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστιών, συνολικού προϋπολογισμού 226,36 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνονται επίσης οι φοιτητικές εστίες της Κομοτηνής.

Με τον συνδυασμό της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης και των παρεμβάσεων στις φοιτητικές υποδομές, το Υπουργείο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις στεγαστικές ανάγκες τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε βάθος χρόνου, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ως ενός σημαντικού περιφερειακού ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Δήλωση της Σοφίας Ζαχαράκη

«Γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει για μια οικογένεια να στηρίζει ένα παιδί που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του. Το κόστος της στέγασης είναι μια πραγματική δυσκολία και η Πολιτεία οφείλει να ανταποκρίνεται με συγκεκριμένα μέτρα.

Με τη χρηματοδότηση των 2,7 εκατ. ευρώ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στηρίζουμε τους δικαιούχους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Και έχει σημασία να θυμόμαστε ότι η ενίσχυση αυτή έχει πλέον διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, ενώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν φτάνει τα 2.500 ευρώ ετησίως.

Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε για λύσεις με μεγαλύτερο ορίζοντα. Οι 700 νέες θέσεις φοιτητικής στέγασης που σχεδιάζονται σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, μαζί με την αναβάθμιση των υφιστάμενων εστιών, αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας.

Το Δημοκρίτειο έχει ξεχωριστή σημασία για τη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία και την ανάπτυξη της περιοχής. Θέλουμε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να επιλέγουν τις σπουδές τους με βάση τις δυνατότητες και τις φιλοδοξίες τους, χωρίς το κόστος διαβίωσης να γίνεται ανυπέρβλητο εμπόδιο. Γι’ αυτό συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη φοιτητική μέριμνα, με πόρους που φτάνουν στους δικαιούχους και με υποδομές που θα στηρίξουν τις επόμενες γενιές φοιτητών».