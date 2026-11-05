1,89 εκατ. ευρώ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα – Ποιοι φοιτητές δικαιούνται έως 2.500 ευρώ

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Το επίδομα έχει πλέον διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, φτάνοντας τα 2.000 ευρώ για τους φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων και τα 2.500 ευρώ για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις συγκατοίκησης.

Το ποσό των 1.888.500 ευρώ εγκρίθηκε για την επιχορήγηση του Ιονίου Πανεπιστημίου, με στόχο την κάλυψη της δαπάνης για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των δικαιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, και η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2026.

Η ενίσχυση αφορά τους φοιτητές και τις οικογένειές τους που καλούνται να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης. Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς τα τμήματά του λειτουργούν σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα, περιοχές όπου η τουριστική δραστηριότητα και οι πιέσεις στην αγορά ακινήτων δυσκολεύουν την αναζήτηση οικονομικά προσιτής φοιτητικής κατοικίας.

Διπλασιασμός του επιδόματος σε σχέση με το 2019

Η ενίσχυση των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου εντάσσεται στην ευρύτερη αύξηση των πόρων που διατίθενται για τη φοιτητική μέριμνα τα τελευταία χρόνια.

Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα, το οποίο το 2019 ανερχόταν σε 1.000 ευρώ, έχει πλέον διαμορφωθεί στα 2.000 ευρώ για τους δικαιούχους φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων και το Ιόνιο, ενώ στην περίπτωση επιλέξιμης συγκατοίκησης ανέρχεται στα 2.500 ευρώ.

Πρόκειται για αύξηση 100% και 150% αντίστοιχα, η οποία ενισχύει την οικονομική δυνατότητα των οικογενειών να ανταποκριθούν στο κόστος φοίτησης μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Σε εθνικό επίπεδο, η χρηματοδότηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει αυξηθεί από περίπου 42 εκατ. ευρώ το 2019 σε 87,7 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ για το 2026 προβλέπονται περίπου 90 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση αυτή αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την ενίσχυση της πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση και τη στήριξη της φοίτησης, ιδιαίτερα στα περιφερειακά και νησιωτικά πανεπιστήμια.

Αυξημένη χρηματοδότηση και ενίσχυση των υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Η επιχορήγηση για το στεγαστικό επίδομα συμπληρώνει τη συνολικότερη χρηματοδοτική ενίσχυση του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Για το οικονομικό έτος 2026, η τακτική επιχορήγηση του Ιδρύματος για τις λειτουργικές του ανάγκες διαμορφώθηκε σε 2.688.180 ευρώ, αυξημένη κατά 8,13% σε σχέση με το 2025. Σε βάθος πενταετίας, από το 2022 έως το 2026, η αντίστοιχη χρηματοδότηση έχει αυξηθεί συνολικά κατά 40,3%.

Παράλληλα, στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας 2026–2030 έχουν προβλεφθεί 1,8 εκατ. ευρώ για τη συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση των υποδομών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του συνολικού προγράμματος ύψους 115,85 εκατ. ευρώ για τα δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών σε βάθος χρόνου. Στην Κέρκυρα, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διαθέτει φοιτητική εστία 150 κλινών και αξιοποιεί επιπλέον συμβεβλημένες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ στις αρχές του 2026 ολοκληρώθηκε έργο ενεργειακής αναβάθμισης της εστίας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 484.500 ευρώ.

Παράλληλα, η διοίκηση του Ιδρύματος έχει παρουσιάσει σχεδιασμό για τη δημιουργία 150 φοιτητικών διαμερισμάτων στην Κεφαλονιά μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με στόχο τη σταδιακή ανάπτυξη αντίστοιχων λύσεων και στα υπόλοιπα νησιά όπου λειτουργούν ακαδημαϊκά τμήματα.

Η αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος των φοιτητών απαιτεί συνδυασμό άμεσης οικονομικής ενίσχυσης και μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων στις υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής.

Δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη

«Για τους φοιτητές που επιλέγουν να σπουδάσουν στα νησιά μας, η εξεύρεση κατοικίας είναι συχνά μια πρόσθετη δυσκολία. Στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα, γνωρίζουμε ότι η πίεση στην αγορά της στέγης είναι μεγάλη και ότι πολλές οικογένειες καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια για να στηρίξουν τις σπουδές των παιδιών τους.

Με την επιχορήγηση των 1,89 εκατ. ευρώ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο εξασφαλίζουμε τους πόρους για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους. Ένα επίδομα που από τα 1.000 ευρώ το 2019 έχει πλέον διπλασιαστεί για τους φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων και φτάνει τα 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε το ίδιο το Πανεπιστήμιο, με αυξημένη τακτική χρηματοδότηση και πρόσθετους πόρους για τις υποδομές του.

Η νησιωτικότητα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση στη γνώση. Θέλουμε οι νέες και οι νέοι μας να έχουν πραγματικές δυνατότητες να σπουδάσουν στον τόπο που επιλέγουν, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς τους.

Αυτός είναι ο στόχος μας: να στηρίζουμε τους φοιτητές και τις οικογένειές τους στην πράξη, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές ανάγκες κάθε περιοχής και ενισχύοντας τα δημόσια πανεπιστήμιά μας, ώστε να μπορούν να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες στη νέα γενιά».