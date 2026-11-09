Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ 2026: Ποιοι δικαιούνται έως 1.438 ευρώ – Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Πίνακας περιεχομένων

Ποιοι εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, οικοδομή, θέατρο και άλλους κλάδους μπορούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση;

Μέχρι τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 θα μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση για το εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 719 έως 1.438 ευρώ.

Το βοήθημα αφορά εργαζόμενους συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, οικοδόμοι, ηθοποιοί, μουσικοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης και σειρά άλλων ειδικοτήτων.

Πιο αναλυτικά στους δικαιούχους περιλαμβάνονται οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, υποδηματεργάτες και μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Στις κατηγορίες εντάσσονται επίσης χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών ή γεωτρητικών μηχανημάτων, καθώς και εργαζόμενοι στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο.

Δικαιούχοι μπορούν ακόμη να είναι μουσικοί που είναι μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές ή βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές και ταμίες κινηματογράφων και θεάτρων, ταξιθέτες, καθώς και χορευτές που είναι μέλη των αντίστοιχων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται τεχνικοί που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις και είναι μέλη των αντίστοιχων σωματείων, καθώς και σμυριδεργάτες.

Τι ισχύει για εργαζόμενους σε τουρισμό και εστίαση

Δυνατότητα λήψης του βοηθήματος έχουν επίσης ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης προκειμένου να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκεκριμένη απασχόληση να προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους και να πληρούνται παράλληλα οι υπόλοιπες προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.

Το ύψος του Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος δεν είναι ίδιο για όλους τους δικαιούχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ποσά για το 2026 ξεκινούν από 719 ευρώ και φτάνουν έως τα 1.438 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος.

Κατά την προηγούμενη χρονιά, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το συγκεκριμένο βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.