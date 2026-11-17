Επίδομα γέννησης 1.500 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια στην Κάσο – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

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Οι αιτήσεις ανοίγουν στις 18 Νοεμβρίου 2026, ενώ το μέτρο ισχύει αναδρομικά για παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύψους 1.500 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στην οικογένεια προβλέπει η νέα απόφαση του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025, ενώ η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026.

Στόχος της δημοτικής Αρχής είναι η ουσιαστική ενίσχυση των οικογενειών που ζουν μόνιμα στο ακριτικό νησί, αλλά και η αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, για τη χορήγηση του επιδόματος αρκεί τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς να είναι δημότης του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου και ταυτόχρονα να διαμένει μόνιμα στο νησί. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται να πληρούνται και από τους δύο γονείς.

Το βοήθημα χορηγείται ανεξάρτητα από το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση των δικαιούχων. Η ρύθμιση καλύπτει αναδρομικά τις γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.