2.000 ευρώ για το πρώτο παιδί και 3.000 ευρώ για το δεύτερο – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

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Το επίδομα θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ανεξάρτητα από την παροχή του ΟΠΕΚΑ, ενώ προβλέπεται να έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2024.

Ο Δήμος Κόνιτσας προχωρά στη θέσπιση εφάπαξ επιδόματος γέννησης, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση έως 3.000 ευρώ σε οικογένειες που αποκτούν παιδί. Τη σχετική απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, με στόχο την ενίσχυση των νέων γονέων και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην περιοχή.

Το επίδομα θα καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξάρτητα από την κρατική παροχή του ΟΠΕΚΑ. Ειδικότερα, για το πρώτο παιδί προβλέπεται ενίσχυση 2.000 ευρώ, ενώ για κάθε επόμενο παιδί το ποσό διαμορφώνεται στα 3.000 ευρώ.

Το μέτρο όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ανδρέας Παπασπύρου προβλέπεται να έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2024, γεγονός που σημαίνει ότι αφορά και γεννήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Κόνιτσας. Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η υποβολή αίτησης εντός τριών μηνών από τη γέννηση του παιδιού, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης, αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού.