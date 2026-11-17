Δώρο Χριστουγέννων 2026: Πότε μπαίνουν τα χρήματα – Πώς υπολογίζεται

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026 στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, με τους εργοδότες να υποχρεούνται να προχωρήσουν στην πληρωμή του έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Το ποσό που θα λάβει κάθε μισθωτός εξαρτάται από τις τακτικές αποδοχές του, τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης και τον τρόπο αμοιβής του.

Η περίοδος υπολογισμού εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ δικαίωμα στο Δώρο έχουν και όσοι εργάστηκαν για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας την αναλογία που τους αντιστοιχεί.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο καταβάλλεται υποχρεωτικά σε όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από το εάν εργάζονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο και εάν η σύμβασή τους είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Δικαιούχοι είναι επίσης οι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά την 1η Μαΐου ή αποχώρησαν πριν από το τέλος του έτους, είτε λόγω παραίτησης είτε λόγω απόλυσης. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται το ποσό που αναλογεί στο διάστημα απασχόλησής τους.

Η καταβολή του Δώρου σε χρήμα είναι υποχρεωτική, χωρίς να επιτρέπεται η αντικατάστασή του από προϊόντα ή άλλες παροχές σε είδος.

Ποιοι θα λάβουν έναν ολόκληρο μισθό

Οι εργαζόμενοι των οποίων η εργασιακή σχέση διήρκεσε ολόκληρο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου δικαιούνται πλήρες Δώρο Χριστουγέννων.

Ειδικότερα:

Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται έναν μηνιαίο μισθό.

Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται 25 ημερομίσθια.

Στο τελικό μικτό ποσό συνυπολογίζεται και η αναλογία του επιδόματος αδείας, ενώ για τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις δικές τους τακτικές αποδοχές και όχι τις αποδοχές αντίστοιχης θέσης πλήρους απασχόλησης.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο για όσους δεν εργάστηκαν ολόκληρο το οκτάμηνο

Για τους μισθωτούς που δεν απασχολήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο υπολογισμού, το Δώρο καταβάλλεται αναλογικά.

Για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν:

Τα 2/25 του μηνιαίου μισθού για όσους αμείβονται με μισθό.

Δύο ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Ακόμη και όταν η εργασιακή σχέση διήρκεσε λιγότερες από 19 ημέρες, ο εργαζόμενος δικαιούται το αντίστοιχο κλάσμα του Δώρου.

Σημαντικό είναι ότι στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι ημερολογιακές ημέρες της εργασιακής σχέσης και όχι αποκλειστικά οι ημέρες φυσικής παρουσίας στην εργασία. Ωστόσο, για ορισμένες απουσίες και ειδικές μορφές απασχόλησης εφαρμόζονται ιδιαίτεροι κανόνες.

Ποιες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη

Η βάση υπολογισμού είναι οι τακτικές αποδοχές που ισχύουν στις 10 Δεκεμβρίου 2026. Εφόσον η εργασιακή σχέση έχει λήξει νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

Το ποσό προσαυξάνεται με την αναλογία επιδόματος αδείας, μέσω συντελεστή 0,041666, που αντιστοιχεί σε περίπου 4,17%.

Παράλληλα, το Δώρο Χριστουγέννων υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές κρατήσεις. Επομένως, το καθαρό ποσό που πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να διαφέρει από το μικτό ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό.

Πότε πρέπει να πληρωθεί – Η εξαίρεση έως τις 31 Δεκεμβρίου

Η καταβολή του Δώρου πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς να αποκλείεται η πληρωμή σε προγενέστερη ημερομηνία.

Προβλέπεται, πάντως, ειδική δυνατότητα για το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στο διάστημα από τις 21 έως τις 31 Δεκεμβρίου. Ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει τη συγκεκριμένη αναλογία έως την τελευταία ημέρα του έτους.

Η πρόβλεψη αυτή δεν επιτρέπει τη μετάθεση της συνολικής πληρωμής στις 31 Δεκεμβρίου, αλλά αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο μέρος του ποσού.

Τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι αν δεν πληρωθούν

Σε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να υποβάλουν καταγγελία, καθώς η παράλειψη πληρωμής συνιστά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Για να διαπιστώσουν εάν το ποσό που έλαβαν είναι σωστό, οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν τη διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης, τις τακτικές αποδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό, την προσαύξηση λόγω επιδόματος αδείας και τις νόμιμες κρατήσεις.

Εφόσον προκύπτει διαφορά, μπορούν να ζητήσουν αναλυτική ενημέρωση από το λογιστήριο ή το τμήμα μισθοδοσίας της επιχείρησης.