Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει το myΘέρμανση για αιτήσεις – Τα αυξημένα ποσά, οι δικαιούχοι και η πρώτη πληρωμή

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, με προθεσμία έως τις 4 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, προβλέπεται αύξηση 30% στα ποσά, ενώ η πρώτη πληρωμή αναμένεται νωρίτερα από πέρυσι.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες. Η προθεσμία για τους ενδιαφερόμενους ολοκληρώνεται στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα ποσά της ενίσχυσης προβλέπεται να είναι αυξημένα κατά 30%, με το ανώτατο ύψος του επιδόματος να φτάνει τα 1.560 ευρώ.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και καλύπτει δαπάνες θέρμανσης που πραγματοποιούνται με διαφορετικές πηγές ενέργειας.

Συγκεκριμένα, το επίδομα αφορά την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, καυσόξυλων και πέλετ.

Παράλληλα, η πρώτη καταβολή των χρημάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί νωρίτερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Επίδομα θέρμανσης: Πόσο αυξάνονται τα ποσά

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δημοσιεύματος, η φετινή ενίσχυση προβλέπεται να είναι αυξημένη κατά 30%, γεγονός που διαφοροποιεί τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Ενδεικτικά, ένα νοικοκυριό που θα λάμβανε επίδομα 100 ευρώ, με την προσαύξηση θα δικαιούται 130 ευρώ.

Αντίστοιχα, ποσό 800 ευρώ διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ αυξάνεται στα 1.560 ευρώ.

Αναλυτικά, τα παραδείγματα διαμορφώνονται ως εξής:

100 ευρώ: Αυξάνονται στα 130 ευρώ.

800 ευρώ: Αυξάνονται στα 1.040 ευρώ.

1.200 ευρώ: Αυξάνονται στα 1.560 ευρώ.

Το ποσό της ενίσχυσης δεν είναι ενιαίο για όλα τα νοικοκυριά, καθώς η χορήγησή του συνδέεται με τα προβλεπόμενα κριτήρια και τις επιλέξιμες δαπάνες θέρμανσης.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση

Η ηλεκτρονική εφαρμογή myΘέρμανση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Η προθεσμία υποβολής έχει οριστεί για τις 4 Δεκεμβρίου.

Μέσω της πλατφόρμας θα πραγματοποιείται η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα – Τα εισοδηματικά κριτήρια

Η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης εξαρτάται από συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σε ό,τι αφορά το ετήσιο εισόδημα, τα όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των παιδιών.

Ειδικότερα:

Άγαμοι: Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ.

Έγγαμοι: Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Το όριο ανέρχεται στις 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Επομένως, για τις οικογένειες με παιδιά προβλέπονται υψηλότερα εισοδηματικά όρια, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Τα περιουσιακά κριτήρια για την ενίσχυση

Πέρα από το εισόδημα, λαμβάνεται υπόψη και η αξία της ακίνητης περιουσίας των ενδιαφερομένων.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά:

200.000 ευρώ για τους άγαμους.

260.000 ευρώ για τους έγγαμους.

260.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Για τις οικογένειες προβλέπεται προσαύξηση του περιουσιακού ορίου κατά 40.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Τα συγκεκριμένα όρια αποτελούν πρόσθετη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος και εξετάζονται παράλληλα με τα εισοδηματικά κριτήρια.

Τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ξεχωριστός περιορισμός προβλέπεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση.

Εκτός από τα υπόλοιπα κριτήρια, ο ετήσιος τζίρος τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη προϋπόθεση λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια που ισχύουν για τους δικαιούχους.

Πότε αναμένεται η πρώτη πληρωμή

Νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η αρχική καταβολή εκτιμάται ότι θα γίνει 10 έως 12 ημέρες νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι.

Ωστόσο, στο δημοσίευμα δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Οι πολίτες που επιθυμούν να λάβουν το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να παρακολουθούν την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας myΘέρμανση και να υποβάλουν την αίτησή τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 4η Δεκεμβρίου, ενώ η ενίσχυση αφορά διαφορετικές μορφές θέρμανσης, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έως το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καυσόξυλα και τα πέλετ.

Καθοριστικό ρόλο για τη χορήγηση του επιδόματος διαδραματίζουν το οικογενειακό εισόδημα, η ακίνητη περιουσία και, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το ύψος του ετήσιου τζίρου.