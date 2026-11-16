Ανατροπή για το επίδομα 500 ευρώ: Πότε θα γίνει τελικά η πληρωμή

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Πότε θα γίνει τελικά η πληρωμή του επιδόματος των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους; Τι ξεκαθαρίζει ο Κωστής Χατζηδάκης

Τέλος στα σενάρια για καταβολή του επιδόματος των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους εντός του 2026 έβαλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι το μέτρο παραμένει προγραμματισμένο για το 2027.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 με τόνο» του ΕΡΤnews, ο Κωστής Χατζηδάκης διέψευσε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για επίσπευση της καταβολής του επιδόματος, επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη χορήγησή του πριν από το 2027.

Όπως ανέφερε, μετά τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών επικοινώνησε με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από το οποίο ενημερώθηκε ότι ο αρχικός σχεδιασμός παραμένει αμετάβλητος.

«Διάβασα κι εγώ. Δεν είχα υποθέσει ότι ισχύει, αλλά καλού κακού τσέκαρα με το υπουργείο Οικονομικών, από όπου πήρα την απάντηση ότι δεν ισχύει και ότι προχωράμε με βάση τον σχεδιασμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ισχύσει από το 2027, όπως είπε ο πρωθυπουργός», δήλωσε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απέδωσε τη μη επίσπευση του μέτρου στους περιορισμούς που θέτουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας και οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

Επιχείρησε, παράλληλα, να υπερασπιστεί την κυβερνητική οικονομική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις στήριξης πρέπει να πραγματοποιούνται με γνώμονα τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε τις δαπάνες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ για μέτρα που αφορούν τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης.