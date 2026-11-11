Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι μένουν εκτός πληρωμής τον Νοέμβριο – Η «παγίδα» της ηλικίας

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Στην τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου τοποθετείται η πληρωμή της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα. Ποιοι συνταξιούχοι αποκλείονται λόγω ηλικίας και τι καταγγέλλει το ΕΝΔΙΣΥ για 350.000 δικαιούχους.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία καταβολής της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, με περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους να αναμένουν την πληρωμή τους την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες. Παρά τη διεύρυνση των προϋποθέσεων χορήγησης, χιλιάδες συνταξιούχοι εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός της ενίσχυσης, με βασικό κριτήριο αποκλεισμού την ηλικία.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση που αναφέρεται για τη φετινή καταβολή αφορά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τους συνταξιούχους.

Με βάση τις πληροφορίες του Έθνους, το δικαίωμα στην οικονομική ενίσχυση δεν συνδέεται πλέον με το ύψος της σύνταξης, το συνολικό ετήσιο εισόδημα ή την αξία της ακίνητης περιουσίας.

Ωστόσο, η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται καθολική χορήγηση του ποσού, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν ηλικιακές και άλλες προϋποθέσεις.

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι το δικαιούνται

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην κύρια κατηγορία δικαιούχων εντάσσονται οι συνταξιούχοι γήρατος που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Για την πληρωμή του Νοεμβρίου 2026, καθοριστική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Αυτό σημαίνει ότι το ηλικιακό όριο θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως το τέλος του προηγούμενου έτους και όχι κατά τη διάρκεια του 2026.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης όσοι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, εφόσον είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για τα άτομα με αναπηρία και τους ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα του ΟΠΕΚΑ, η ενίσχυση προβλέπεται χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς.

Ποιοι μένουν εκτός πληρωμής τον Νοέμβριο

Παρότι τα οικονομικά κριτήρια καταργούνται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν ισχύει το ίδιο για τα ηλικιακά όρια.

Έτσι, εκτός της καταβολής παραμένουν συνταξιούχοι που δεν είχαν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία έως το τέλος του 2025.

Ενδεικτικά:

Συνταξιούχος γήρατος 62 ετών δεν δικαιούται την ενίσχυση, καθώς δεν καλύπτει το όριο των 65 ετών.

Συνταξιούχος που γίνεται 65 ετών μέσα στο 2026 δεν εντάσσεται στη φετινή πληρωμή, αφού η ηλικιακή προϋπόθεση έπρεπε να πληρούται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Δικαιούχος αποκλειστικά σύνταξης χηρείας κάτω των 60 ετών παραμένει εκτός της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Πολίτης που λαμβάνει μόνο προνοιακό επίδομα, χωρίς να ανήκει σε ειδικά προβλεπόμενη κατηγορία δικαιούχων, δεν αποκτά αυτομάτως δικαίωμα στην ενίσχυση.

Όσοι συμπληρώνουν το απαιτούμενο ηλικιακό όριο εντός του 2026 θα μπορούν, σύμφωνα με τις αναφερόμενες προϋποθέσεις, να λάβουν το ποσό τον Νοέμβριο του 2027.

Η ειδική περίπτωση των συντάξεων χηρείας

Ξεχωριστή πρόβλεψη αναφέρεται για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου.

Συγκεκριμένα, η ενίσχυση αφορά όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας και έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, η ειδική αυτή κατηγορία δεν καλύπτει όσους λαμβάνουν παράλληλα προσωπική σύνταξη γήρατος.

Η συγκεκριμένη διαφοροποίηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους λαμβάνουν περισσότερες από μία συνταξιοδοτικές παροχές, καθώς η υπαγωγή τους στην ενίσχυση εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία εντάσσονται.

ΕΝΔΙΣΥ: Εκτός ενίσχυσης 350.000 συνταξιούχοι

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η διατήρηση των ηλικιακών περιορισμών.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), περίπου 350.000 συνταξιούχοι εξαιρούνται από την καταβολή, παρά τις αλλαγές στα οικονομικά κριτήρια.

Το Δίκτυο κάνει λόγο για ηλικιακή αδικία, επισημαίνοντας ότι πολίτες που συνταξιοδοτήθηκαν σε μικρότερη ηλικία, όπως στα 62 έτη, υποχρεώνονται να περιμένουν έως τη συμπλήρωση του 65ου έτους για να λάβουν την ενίσχυση.

Παράλληλα, αναφέρει ότι στους αποκλεισμούς περιλαμβάνονται αμφιτεροπλεύρως ορφανά παιδιά, δηλαδή παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, καθώς και συνταξιούχοι χηρείας και αναπηρίας κάτω των 60 ετών.

Το ΕΝΔΙΣΥ ζητά την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εξαιρέσεων και επαναφέρει το αίτημα για την επαναχορήγηση της 13ης και της 14ης σύνταξης.

Πότε αναμένεται η πληρωμή των 400 ευρώ

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης τοποθετείται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2026.

Το ποσό προβλέπεται να καταβληθεί ακέραιο στους δικαιούχους, χωρίς φορολογικές ή ασφαλιστικές επιβαρύνσεις.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η ενίσχυση είναι:

Αφορολόγητη.

Ακατάσχετη.

Ανεκχώρητη.

Απαλλαγμένη από κρατήσεις και εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ.

Μη συμψηφιζόμενη με βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο ή ασφαλιστικούς φορείς.

Επομένως, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες προβλέψεις, οι δικαιούχοι θα λάβουν ολόκληρο το ποσό, χωρίς παρακρατήσεις.

Συντάξεις 2027: Έρχονται και οι νέες αυξήσεις

Πέρα από την ετήσια οικονομική ενίσχυση, το τελευταίο δίμηνο του 2026 περιλαμβάνει ακόμη μία παρέμβαση που αφορά τις αποδοχές των συνταξιούχων.

Πρόκειται για τις αυξήσεις στις συντάξεις που θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2027 και αναμένεται να αποτυπωθούν στις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν τον Δεκέμβριο του 2026.

Το ακριβές ποσοστό της αύξησης θα εξαρτηθεί από τα οικονομικά δεδομένα, μεταξύ των οποίων ο πληθωρισμός, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου.

Έτσι, οι συνταξιούχοι αναμένουν τόσο την ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου όσο και τις αναπροσαρμογές των μηνιαίων συντάξεων για το νέο έτος, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις τελικές προϋποθέσεις χορήγησης και στα ποσά που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους.