Εκπαιδευτικοί: Έρχεται επιστροφή ενοικίου έως 1.600 ευρώ – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

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Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται η καταβολή της επιστροφής ενοικίου, που αφορά και εκπαιδευτικούς οι οποίοι πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Ποια είναι τα ποσά, τα εισοδηματικά όρια και τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι στην ΑΑΔΕ πριν από την πληρωμή.

Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε χιλιάδες δικαιούχους, μεταξύ των οποίων μπορούν να περιλαμβάνονται και εκπαιδευτικοί που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, ενώ στις περιπτώσεις διπλής ενίσχυσης το συνολικό ποσό μπορεί να ανέλθει έως τα 1.600 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε τέκνο.

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, προκειμένου να εξακριβώσει ποιοι δικαιούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τα στοιχεία της μίσθωσης, την κατοικία και τον τόπο εργασίας.

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί

Η επιστροφή ενοικίου χορηγείται κατά κανόνα αυτόματα, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση, καθώς ο υπολογισμός και η καταβολή της βασίζονται στα φορολογικά στοιχεία των δικαιούχων.

Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί που ενοικιάζουν κατοικία και επιθυμούν να διαπιστώσουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ετήσια δαπάνη ενοικίου, καθώς το ποσό που λαμβάνεται υπόψη για την επιστροφή πρέπει να αντιστοιχεί στο συνολικό ενοίκιο που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους.

Για παράδειγμα, εάν το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 700 ευρώ και καταβάλλεται επί 12 μήνες, η συνολική ετήσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 8.400 ευρώ. Εάν, αντίθετα, ως ετήσια δαπάνη υπολογιστούν μόλις 700 ευρώ, το ένα δωδέκατο αντιστοιχεί σε 58,33 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πίστωση των χρημάτων είναι επίσης η ύπαρξη δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην ΑΑΔΕ.

Η σχετική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myAADE, στην ενότητα «Μητρώο & Επικοινωνία – Δήλωση Λογαριασμού IBAN», καθώς και μέσω της εφαρμογής myAADEapp. Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης my1521.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στοιχεία, τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

Για άγαμους, το όριο αυξάνεται από 20.000 σε 25.000 ευρώ.

Για έγγαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης, αυξάνεται από 28.000 σε 35.000 ευρώ.

Η προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο αυξάνεται από 4.000 σε 5.000 ευρώ.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο αυξάνεται από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται αντίστοιχα για κάθε γονέα.

Όσον αφορά το περιουσιακό κριτήριο, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο δικαιούχο. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ποιοι μπορούν να λάβουν έως 1.600 ευρώ

Το ανώτατο ποσό της επιστροφής ενοικίου για κατοικία φτάνει έως τα 800 ευρώ, με πρόσθετη ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται επίσης επιστροφή που μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Στις περιπτώσεις όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις διπλής ενίσχυσης, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε τέκνο.

Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα του εκπαιδευτικού δεν συνεπάγεται αυτομάτως δικαίωμα στη διπλή ενίσχυση. Η χορήγηση και το ύψος της επιστροφής εξαρτώνται από τις γενικές προϋποθέσεις του μέτρου.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ πριν από την πληρωμή

Πριν από την καταβολή των χρημάτων, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των φορολογικών δεδομένων, προκειμένου να επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των δικαιούχων.

Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια συμβόλαια, τα έντυπα Ε1 των ενοικιαστών και Ε2 των ιδιοκτητών, οι δηλώσεις υπεκμίσθωσης, τα ανείσπρακτα ενοίκια και κάθε άλλο διαθέσιμο φορολογικό στοιχείο.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν πληροφορίες που σχετίζονται με την κατοικία και τον τόπο εργασίας των δικαιούχων.

Για τους εκπαιδευτικούς που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία, ο έλεγχος των δηλωμένων στοιχείων αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της προγραμματισμένης πληρωμής στα τέλη Νοεμβρίου, καθώς τυχόν ανακρίβειες μπορούν να επηρεάσουν τον υπολογισμό ή την καταβολή της ενίσχυσης.