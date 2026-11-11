Επίδομα παιδιού Α21: Πότε αναμένεται η πέμπτη πληρωμή – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

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Έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 18:00, οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού Α21. Πότε αναμένεται η πέμπτη δόση του ΟΠΕΚΑ και τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για να μη μείνουν εκτός πληρωμής.

Δύο κρίσιμες ημερομηνίες καλούνται να έχουν υπόψη τους οι οικογένειες που λαμβάνουν το επίδομα παιδιού Α21, καθώς πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων, ενώ παράλληλα αναμένεται η επόμενη πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παραμένει διαθέσιμη για νέες αιτήσεις και διορθώσεις στοιχείων έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 18:00, ενώ η πέμπτη διμηνιαία δόση εκτιμάται ότι θα καταβληθεί στο τέλος του μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως την κατάσταση της αίτησής τους, καθώς η προσωρινή αποθήκευση δεν αρκεί για τη χορήγηση του επιδόματος.

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε αναμένεται η πέμπτη πληρωμή

Σύμφωνα με τον συνήθη προγραμματισμό του ΟΠΕΚΑ, οι καταβολές πραγματοποιούνται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Με βάση αυτόν τον κανόνα, η πέμπτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού αναμένεται να πληρωθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη ημερομηνία προκύπτει από το γενικό χρονοδιάγραμμα πληρωμών και δεν αποτελεί ακόμη επισήμως επιβεβαιωμένη ημερομηνία για τη συγκεκριμένη καταβολή.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει, επομένως, να αναμένουν τη σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ.

Αιτήσεις Α21: Πότε κλείνει η πλατφόρμα

Η προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων και την τροποποίηση ήδη καταχωρισμένων στοιχείων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 18:00.

Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του επιδόματος παιδιού μέσω της ΗΔΙΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία αφορά τον τρέχοντα κύκλο λειτουργίας της πλατφόρμας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΠΕΚΑ, αιτήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου και εγκριθούν θα συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταβούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του επιδόματος παιδιού Α21.

Προσοχή: Πότε μια αίτηση δεν θεωρείται ολοκληρωμένη

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτησή τους.

Η προσωρινή αποθήκευση δεν ισοδυναμεί με οριστική υποβολή.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν έχουν συμπληρωθεί τα απαιτούμενα στοιχεία, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη από τον ΟΠΕΚΑ εφόσον παραμένει προσωρινά αποθηκευμένη.

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί οριστική υποβολή και να έχει εγκριθεί η αίτηση.

Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και να ελέγξουν εάν εμφανίζονται εκκρεμότητες ή στοιχεία που χρειάζονται διόρθωση.

Πότε θα πληρωθεί η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού

Μετά την καταβολή του Νοεμβρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται στην έκτη διμηνιαία δόση του Α21.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο, ο ΟΠΕΚΑ έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την καταβολή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Προς το παρόν, δεν προκύπτει συγκεκριμένη επιβεβαιωμένη ημέρα πληρωμής από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η ακριβής ημερομηνία αναμένεται να γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση του Οργανισμού.

Συμπληρωματική πληρωμή: Τι προβλέπεται για το 2027

Εκτός από τις προγραμματισμένες διμηνιαίες καταβολές, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει δυνατότητα συμπληρωματικής πληρωμής της έκτης δόσης.

Η συμπληρωματική αυτή καταβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για μία επιπλέον, έβδομη δόση που θα λάβουν αυτομάτως όλοι οι δικαιούχοι.

Η πρόβλεψη αφορά τη δυνατότητα συμπληρωματικής εκκαθάρισης και πληρωμής, ανάλογα με τις περιπτώσεις που θα καλυφθούν.

Επιπλέον, δεν έχει επιβεβαιωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία πληρωμής για τον Ιανουάριο του 2027.

Για το ποιους θα αφορά ενδεχόμενη συμπληρωματική καταβολή και πότε θα πραγματοποιηθεί, απαιτείται νεότερη επίσημη ενημέρωση.

Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι δικαιούχοι

Οι οικογένειες που έχουν υποβάλει αίτηση ή πρόκειται να προχωρήσουν σε νέα υποβολή καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις δύο βασικές ημερομηνίες του Νοεμβρίου.

Η πρώτη είναι η 13η Νοεμβρίου, οπότε ολοκληρώνεται στις 18:00 η δυνατότητα υποβολής και τροποποίησης αιτήσεων στον τρέχοντα κύκλο.

Η δεύτερη είναι η 30ή Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία αναμένεται, βάσει του συνήθους προγραμματισμού, η καταβολή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης.

Το σημαντικότερο για όσους έχουν εκκρεμή αίτηση είναι να βεβαιωθούν ότι έχει υποβληθεί οριστικά και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι για την έγκρισή της.