Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση: 119 ερευνητικές εργασίες σε διεθνές συνέδριο στο UNIC Athens

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Με τη συμμετοχή επιστημόνων και ακαδημαϊκών από τη διεθνή κοινότητα, παρουσιάστηκαν 119 ερευνητικές εργασίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη, την εξατομικευμένη μάθηση και την υπεύθυνη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Στο επίκεντρο του διεθνούς επιστημονικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την έρευνα, στο πλαίσιο του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Intelligent Multimodal Communication and Learning Technologies (IMCL2026), που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2026 στο UNIC Athens, στις εγκαταστάσεις του στο Ελληνικό.

Με κεντρικό θέμα «Artificial Intelligence in Education, Learning and Research», η διοργάνωση έφερε κοντά επιστήμονες, πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες από διάφορες χώρες, δημιουργώντας ένα πεδίο επιστημονικού διαλόγου για τις εξελίξεις και τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία, τη μαθησιακή διαδικασία και την παραγωγή νέας γνώσης.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν 119 ερευνητικές εργασίες σε 21 επιστημονικές συνεδρίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν τέσσερις κεντρικές ομιλίες και δύο εξειδικευμένα εργαστήρια. Οι συμμετέχοντες, τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά, εξέτασαν ζητήματα όπως η ενσωμάτωση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη έξυπνων μαθησιακών συστημάτων, η προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες κάθε εκπαιδευόμενου, η ενίσχυση της προσβασιμότητας και τα ηθικά διλήμματα που συνοδεύουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Μια διεθνής επιστημονική συνεργασία

Το IMCL2026 συνδιοργανώθηκε από το UNIC Athens, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τη Διεθνή Ένωση Online Engineering (IAOE), με την τεχνική υποστήριξη της IEEE Education Society και της International Society for Engineering Education (IGIP).

Τη θέση του General Conference Chair είχε ο Καθηγητής Θρασύβουλος Τσιάτσος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ Πρόεδρος της Steering Committee ήταν ο Καθηγητής Michael E. Auer, Πρόεδρος και CEO της International Association of Online Engineering (IAOE). Ως Conference Co-Chairs συμμετείχαν η Καθηγήτρια Δέσπω Κτωρίδου και ο Δρ. Επαμεινώνδας Επαμεινώνδα από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, συμβάλλοντας στον επιστημονικό και οργανωτικό συντονισμό της διοργάνωσης.

Στην εναρκτήρια τελετή πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένοι χαιρετισμοί από τον Υφυπουργό Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητή Νίκο Παπαϊωάννου, τον CEO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αντώνη Πολεμίτη, καθώς και εκπροσώπους της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τέσσερις κεντρικές ομιλίες των Καθηγητών Demetrios Sampson (Πανεπιστήμιο Πειραιώς), Oksana Arnold (University of Applied Sciences Erfurt), Maria Roussou (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Christian Geisler Asmussen (Copenhagen Business School).

Μέσα από διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις, οι ομιλίες ανέδειξαν τις αλλαγές που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη διδασκαλία, την αξιολόγηση και τη δημιουργία νέων μαθησιακών περιβαλλόντων, αλλά και τη σημασία της κριτικής σκέψης και της υπεύθυνης χρήσης της.

Η ερευνητική συμβολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχε η ερευνητική παρουσία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με 11 επιστημονικές εργασίες στις οποίες συμμετείχαν ερευνητές και ακαδημαϊκοί του.

Μεταξύ αυτών, παρουσιάστηκαν εργασίες για την εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης (AGI), τις επιπτώσεις της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, τις νομικές και ηθικές προκλήσεις της εφαρμογής της στην εκπαίδευση, καθώς και την αξιοποίηση πολυτροπικών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης ως εργαλείων υποστήριξης της μάθησης.

Η συμμετοχή αυτή αποτυπώνει την ενεργή παρουσία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στη διεθνή ερευνητική κοινότητα και τη συμβολή του στη διερεύνηση τεχνολογιών που επηρεάζουν ήδη την εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνία.