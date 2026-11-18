Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την εκπαίδευση: Στο τραπέζι των υπουργών Παιδείας της ΕΕ οι δεξιότητες του αύριο – Στις Βρυξέλλες ο Παπαϊωάννου

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Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στην εκπαίδευση, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για νέες δεξιότητες, ενίσχυση της κριτικής σκέψης και προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Οι προκλήσεις αυτές θα βρεθούν στο επίκεντρο του Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδριάζει την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Παιδείας, Νίκου Παπαϊωάννου.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν οι προκλήσεις που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της εκπαίδευσης, η ενίσχυση της κριτικής σκέψης, καθώς και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν σχετικά για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), καθώς και για τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, θα υπάρξει ενημέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και την Πράξη Φορητότητας Δεξιοτήτων.