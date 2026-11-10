Νέα εποχή στα σχολεία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στη μελέτη των μαθητών – Έρχεται ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλάει στην εκδήλωση παρουσίασης της συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Παπαστράτος, στο πλαίσιο του FuruReady Greece, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές

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Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη, η νέα εφαρμογή θα επιτρέπει στους μαθητές να υποβάλλουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν βοήθεια κατά τη διάρκεια της μελέτης τους, ενώ θα διαθέτει εργαλεία εξάσκησης και αξιολόγησης των γνώσεών τους.

Έναν νέο ψηφιακό βοηθό, ο οποίος θα αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να υποστηρίζει εξατομικευμένα τους μαθητές στη μελέτη τους, ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για το EduAI, μια εφαρμογή που αναμένεται να διατεθεί πιλοτικά τους επόμενους μήνες, δίνοντας στους μαθητές τη δυνατότητα να λύνουν απορίες, να πραγματοποιούν ασκήσεις και τεστ και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση για την πρόοδό τους.

Τη νέα πρωτοβουλία παρουσίασε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» της ΕΡΤ3, αναφερόμενη στις δυνατότητες που δημιουργεί η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, αλλά και στη διεύρυνση των υπηρεσιών του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου.

Η υπουργός γνωστοποίησε, παράλληλα, ότι οι χρήστες του Ψηφιακού Φροντιστηρίου έχουν φτάσει σωρευτικά τους 500.000, σύμφωνα με τα στοιχεία έως τα τέλη Οκτωβρίου, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η παροχή δωρεάν εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κάθε παιδί, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του ή την περιοχή στην οποία κατοικεί.

EduAI: Πώς θα λειτουργεί ο νέος ψηφιακός βοηθός των μαθητών

Το EduAI αποτελεί το επόμενο βήμα στον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο την παροχή περισσότερο εξατομικευμένης μαθησιακής υποστήριξης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη, η νέα εφαρμογή θα επιτρέπει στους μαθητές να υποβάλλουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν βοήθεια κατά τη διάρκεια της μελέτης τους, ενώ θα διαθέτει εργαλεία εξάσκησης και αξιολόγησης των γνώσεών τους.

Ειδικότερα, μέσω του ψηφιακού βοηθού, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα:

Να διατυπώνουν απορίες σχετικά με τα μαθήματά τους.

Να πραγματοποιούν ασκήσεις και εκπαιδευτικά τεστ.

Να λαμβάνουν ανατροφοδότηση για τις απαντήσεις τους.

Να παρακολουθούν τη μαθησιακή τους πρόοδο.

Να εντοπίζουν τα γνωστικά πεδία στα οποία χρειάζονται περισσότερη εξάσκηση.

Η πιλοτική διάθεση του EduAI προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες, χωρίς να έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης.

Όπως υπογράμμισε η υπουργός, η αξιοποίηση της τεχνολογίας πρέπει να έχει ουσιαστικό παιδαγωγικό περιεχόμενο, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς το έργο των εκπαιδευτικών και προσφέροντας στους μαθητές πρόσθετα εργαλεία μάθησης.

Ψηφιακό Φροντιστήριο: Έφτασε τους 500.000 χρήστες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Σοφία Ζαχαράκη και στη λειτουργία του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο συνεχίζει να διευρύνει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έως τα τέλη Οκτωβρίου οι σωρευτικοί χρήστες της πλατφόρμας είχαν φτάσει τους 500.000, γεγονός που, όπως επισήμανε, αποτυπώνει τη σημασία της δωρεάν πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και οργανωμένη υποστήριξη.

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο προσφέρει πλέον ζωντανή διδασκαλία σε 50 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με ενισχυμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και ιδιαίτερη έμφαση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, τόσο των Γενικών όσο και των Επαγγελματικών Λυκείων, μπορούν να παρακολουθούν καθημερινά διαδικτυακά μαθήματα από εκπαιδευτικούς του δημόσιου σχολείου και να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.

Παράλληλα, για τους μαθητές από την Ε΄ Δημοτικού έως και τη Β΄ Λυκείου διατίθεται ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει βιντεομαθήματα και ασκήσεις, ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών και επικαιροποιείται διαρκώς.

Δωρεάν εκπαιδευτική υποστήριξη ανεξαρτήτως εισοδήματος

Η υπουργός Παιδείας στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη διασφάλισης ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών για όλους τους μαθητές, υπογραμμίζοντας ότι η δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση δεν πρέπει να καθορίζεται από το οικογενειακό εισόδημα ή τον τόπο κατοικίας.

Μάλιστα, αναφέρθηκε σε προσωπική εμπειρία από επίσκεψή της στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, όπου μία μητέρα την πλησίασε συγκινημένη για να της περιγράψει την επιτυχία του παιδιού της στις εξετάσεις.

Όπως εξήγησε η υπουργός, επρόκειτο για μαθητή Επαγγελματικού Λυκείου, ο οποίος κατάφερε να πετύχει αξιοποιώντας αποκλειστικά το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο, καθώς η οικογένειά του δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να καλύψει το κόστος ιδιωτικών απογευματινών μαθημάτων.

Η Σοφία Ζαχαράκη χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο παράδειγμα για να αναδείξει τη σημασία της δημόσιας και δωρεάν εκπαιδευτικής υποστήριξης, ιδιαίτερα για μαθητές που αντιμετωπίζουν οικονομικές ή γεωγραφικές δυσκολίες.

Όπως σημείωσε, η Πολιτεία οφείλει να παρέχει ουσιαστικές δυνατότητες μάθησης τόσο σε ένα παιδί που μεγαλώνει σε απομακρυσμένο χωριό των Αγράφων ή της Χαλκιδικής όσο και σε μαθητές ακριτικών νησιών, ακόμη και όταν οι σχολικές μονάδες τους έχουν πολύ μικρό αριθμό μαθητών.

Πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και για μαθητές του εξωτερικού

Η λειτουργία του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου δεν περιορίζεται στους μαθητές που κατοικούν στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε η υπουργός, το διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό αξιοποιείται ήδη και από μαθητές του εξωτερικού, μεταξύ άλλων στην Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά της Ομογένειας, καθώς τους επιτρέπει να διατηρούν επαφή με την ελληνική εκπαίδευση και να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικούς πόρους ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζουν.

Στο πλαίσιο αυτό, η σχεδιαζόμενη πιλοτική εφαρμογή του EduAI εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στη δημόσια εκπαίδευση, με στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και τη δημιουργία περισσότερων δυνατοτήτων εξατομικευμένης υποστήριξης για τους μαθητές.