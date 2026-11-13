Η AI πιάνει… δουλειά και οι εργαζόμενοι χάνουν τον ύπνο τους: Οι νέοι ρόλοι που προκύπτουν στα παραδοσιακά επαγγέλματα

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Από τους δικηγόρους μέχρι τους εκπαιδευτικούς, οι εργαζόμενοι αναρωτιούνται πόσο θα αλλάξει το επάγγελμά τους και πόσες θέσεις εργασίας κινδυνεύουν με αφανισμό

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες, εφοδιαστική αλυσίδα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εισβάλλει επιθετικά στους περισσότερους χώρους εργασίας, αναλαμβάνοντας να φέρει εις πέρας ένα σημαντικό φόρτο εργασίας.

Εταιρείες, φορείς ακόμα και θεσμοί προωθούν τη χρήση της, ειδικά στο πλαίσιο της επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων, με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου, τον περιορισμό των λαθών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Εργασίες που μέχρι πρότινος πέρναγαν από τα χέρια των εργαζομένων. Κι ενώ πολλοί από αυτούς βλέπουν απειλή στις νέες τεχνολογίες, οι αισιόδοξοι κάνουν λόγο για ευκαιρία αναβάθμισης της φύσης του επαγγέλματος, με τους τολμηρούς και τους φιλομαθείς να ξεχωρίζουν.

Όπως αναφέρει στο iPaideia η Βασιλική Κουτρούμπα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας LABORA, πολλές θέσεις εργασίας που αφορούν διαχείριση θεμάτων ρουτίνας θα χαθούν αλλά θα αναδειχθούν νέες ανάγκες όπως η ηθική επίβλεψη, η διαχείριση εξαιρέσεων και ο έλεγχος της ακρίβειας.

Εργασίες που η ΑΙ θα μπορούσε να αναλάβει

Στον χρηματοοικονομικό τομέα, για παράδειγμα, συστήματα AI μπορούν να ταξινομούν τιμολόγια, να αντιπαραβάλλουν συναλλαγές και να εντοπίζουν ύποπτα μοτίβα που ενδέχεται να υποδηλώνουν απάτη.

Στις νομικές υπηρεσίες, εργαλεία αναζήτησης και ανάλυσης εγγράφων μπορούν να εξετάζουν χιλιάδες σελίδες συμβολαίων, εντοπίζοντας συγκεκριμένους όρους και ημερομηνίες.

Αντίστοιχα, στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλγόριθμοι μπορούν να προβλέπουν τη ζήτηση και να προτείνουν πότε χρειάζεται αναπλήρωση των αποθεμάτων.

Στην ιατρική, εργαλεία ανάλυσης ιατρικών εικόνων μπορούν να επισημαίνουν ύποπτες περιοχές σε μια ακτινογραφία ή αξονική τομογραφία, βοηθώντας τον ακτινολόγο να εξετάσει ευρήματα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Η τελική αξιολόγηση, ωστόσο, απαιτεί ιατρική γνώση και συνεκτίμηση του ιστορικού και των συμπτωμάτων του ασθενούς.

Στο μάρκετινγκ, ένας επαγγελματίας μπορεί να χρησιμοποιεί την AI ως γεννήτορα ιδεώνή για να δοκιμάζει διαφορετικές εκδοχές διαφημιστικών μηνυμάτων και να αναλύει δεδομένα κοινού.

Στην εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιούν αντίστοιχα εργαλεία για να προσαρμόζουν ασκήσεις και εκπαιδευτικό υλικό στις ανάγκες διαφορετικών μαθητών.

Νέα επαγγέλματα αλλά και νέοι ρόλοι στα ήδη υπάρχοντα

Η έλευση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα είναι αυτόματη ούτε εγγυάται καλύτερα αποτελέσματα. Οι εργασίες της μπορεί να περιέχουν λάθη και οι προτάσεις της να διακατέχονται από προκαταλήψεις. «Γι’ αυτό, η ανθρώπινη κρίση, η κριτική αξιολόγηση και η ανάληψη ευθύνης παραμένουν απαραίτητα συστατικά στον χώρο εργασίας», όπως εξηγεί η κ. Κουτρούμπα.

Στο νέο πλαίσιο υπάρχει η ευκαιρία για νέα καθήκοντα και επαγγελματικές ευκαιρίες

Η ενίσχυση αυτή, όμως, δεν είναι αυτόματη ούτε εγγυάται καλύτερα αποτελέσματα. Οι προτάσεις της AI μπορεί να περιέχουν λάθη ή προκαταλήψεις. Γι’ αυτό, η ανθρώπινη κρίση, η κριτική αξιολόγηση και η ανάληψη ευθύνης παραμένουν απαραίτητες.

Όσο οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν την AI στις λειτουργίες τους, χρειάζονται ανθρώπους που μπορούν να αναπτύσσουν, να αξιολογούν, να επιβλέπουν και να αξιοποιούν υπεύθυνα αυτές τις τεχνολογίες.

Ρόλοι όπως οι μηχανικοί AI και οι επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας θα αποκτήσουν μείζονα ρόλο στις επιχειρήσεις του μέλλοντος. Παράλληλα, αναπτύσσονται ανάγκες για ελέγχους αλγορίθμων, προστασία προσωπικών δεδομένων, αξιολόγηση της αξιοπιστίας των συστημάτων και οργάνωση της εταιρικής γνώσης, ώστε τα εργαλεία AI να χρησιμοποιούν κατάλληλες και αξιόπιστες πληροφορίες.

Νέες εξειδικεύσεις μπορεί επίσης να εμφανιστούν σε παραδοσιακούς κλάδους. Ένας επαγγελματίας ανθρώπινου δυναμικού, για παράδειγμα, μπορεί να αναλάβει την αξιολόγηση εργαλείων AI που χρησιμοποιούνται στις προσλήψεις, ενώ ένας εκπαιδευτικός μπορεί να ειδικευτεί στον σχεδιασμό μαθημάτων με υποστήριξη AI.