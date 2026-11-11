Τεχνητή Νοημοσύνη και νέες τεχνολογίες στο επίκεντρο του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning

Πίνακας περιεχομένων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 104 εισηγήσεις και 17 δια ζώσης εργαστήρια, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν και προβλέπεται δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης.

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και η συνεργατική μάθηση βρίσκονται στο επίκεντρο του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning, το οποίο θα φιλοξενηθεί στον Βόλο από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα και δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης. Το συνέδριο περιλαμβάνει 104 εισηγήσεις και 17 δια ζώσης εργαστήρια, ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) – Αριθ. Πρωτ. 95434/ΓΔ4.

Ειδικές θεματικές ενότητες:

10 χρόνια Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα eTwinning (seminars.etwinning.gr).

Σχολεία Έτοιμα για το Μέλλον – Ενδυναμώνοντας Εκπαιδευτικούς και Μαθητές, το Ετήσιο Θέμα eTwinning 2026–2027.

Μια μεγάλη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα

Το eTwinning αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές δράσεις για τη συνεργασία σχολείων, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Είκοσι χρόνια μετά την έναρξή του, έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασίας, με περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς, 295.000 σχολεία σε 46 χώρες και περισσότερα από 160.000 συνεργατικά έργα.

Στην Ελλάδα, η δράση έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα δυναμική κοινότητα, με περισσότερους από 40.000 εκπαιδευτικούς και σχεδόν 14.000 σχολεία, που συμμετέχουν σε συνεργατικά έργα, ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και δημιουργούν νέες μαθησιακές εμπειρίες για τους μαθητές και τις μαθήτριές τους.

Τεχνητή Νοημοσύνη και καινοτομία στην εκπαίδευση

Σημαντικό μέρος του συνεδρίου θα είναι αφιερωμένο στην παιδαγωγική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα συνεργατικά έργα eTwinning. Μέσα από εισηγήσεις και εργαστήρια θα παρουσιαστούν πρακτικές εφαρμογές που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη μαθησιακή εμπειρία.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν 17 δια ζώσης εργαστήρια, με θεματολογία που καλύπτει το eTwinning, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες.

Τεχνολογίες αιχμής από τα Κέντρα Καινοτομίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή των Κέντρων Καινοτομίας Θεσσαλίας και Νοτίου Αιγαίου, τα οποία θα παρουσιάσουν ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα ρομπότ, κοινωνικά ρομπότ, γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR), αισθητήρες, κάμερες AI, τρισδιάστατους εκτυπωτές και μηχανήματα κοπής laser. Οι παρουσιάσεις θα αναδείξουν πώς οι τεχνολογίες αιχμής μπορούν να αξιοποιηθούν στη σχολική εκπαίδευση και στα συνεργατικά προγράμματα.

Περισσότερες από 22.000 εγγραφές

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση έχει η δεκαετής πορεία των Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων eTwinning. Για την περίοδο 2026–2027 προσφέρονται 20 δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια, διάρκειας 200 ωρών το καθένα, με τις εγγραφές να έχουν ξεπεράσει τις 22.000.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα με θέμα «10 χρόνια eTwinning Seminars: Εμπειρίες επιμορφούμενων και επιμορφωτών», με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και επιμορφωτών που θα μοιραστούν την εμπειρία τους από τη δράση.

Το πρόγραμμα του τριημέρου

Το συνέδριο περιλαμβάνει 104 εισηγήσεις και 17 δια ζώσης εργαστήρια, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από τη συνεργατική μάθηση, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την αξιοποίηση των σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών.

Οι εργασίες ξεκινούν την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στις 16:00, στο κτήριο «Δελμούζου», στο αμφιθέατρο «Ι. Κορδάτου» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου περιλαμβάνει τέσσερις παράλληλες συνεδρίες, δύο δια ζώσης και δύο εξ αποστάσεως μέσω Webex, καθώς και τις συνεδρίες των 17 εργαστηρίων.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καταληκτική ολομέλεια και η στρογγυλή τράπεζα για τα δέκα χρόνια των eTwinning Seminars. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στις 13:00.

Το συνέδριο αποτελεί ευκαιρία συνάντησης και ανταλλαγής γνώσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα, αναδεικνύοντας τη συνεργατική μάθηση, την ψηφιακή δημιουργικότητα και την υπεύθυνη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο σχολείο του μέλλοντος.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται αποκλειστικά με φυσική παρουσία και απαιτούν ξεχωριστή εγγραφή.