Πανεπιστήμιο Πατρών: Σταθερά στα κορυφαία ιδρύματα του κόσμου – 4ο στην Ελλάδα

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Την παρουσία του μεταξύ των 1.000 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως διατηρεί το Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με την κατάταξη Times Higher Education World University Rankings 2027.

Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Times Higher Education World University Rankings 2027, στην οποία αξιολογήθηκαν συνολικά 2.297 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, επιβεβαιώνουν τη σταθερά διακεκριμένη παρουσία του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεκριμένα, συνεχίζει να κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των 1.000 κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως, καταλαμβάνοντας την κατηγορία θέσεων 801–1000 και την 4η θέση στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερα αξιόλογες είναι οι επιδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στους δείκτες που αφορούν τη Διασύνδεση με τη βιομηχανία (Industry) και την Ποιότητα της έρευνας (Research Quality), σημειώνοντας μάλιστα ιστορικά υψηλές τιμές, καθώς επίσης και στους άξονες Διδασκαλία (Teaching) – μαθησιακό περιβάλλον και Έρευνα (Research Environment) – ερευνητικό περιβάλλον.

Η φετινή βαθμολογία του Πανεπιστημίου Πατρών, και ιδιαίτερα οι βελτιωμένες επιδόσεις του στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών, είναι μία ακόμα έμπρακτη απόδειξη της συνεχούς προσπάθειας ενίσχυσης της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας, της διεθνούς παρουσίας και της σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την παραγωγή και τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.