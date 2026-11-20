Τσίπρας: Επίδομα 500 ευρώ τον μήνα σε 80.000 φοιτητές – Προτάσεις για την Αχαΐα και το Πανεπιστήμιο Πατρών

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πρόταση, που αντιστοιχεί σε 5.000 ευρώ ετησίως ανά δικαιούχο, στοχεύει στην αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους σπουδών και στέγασης.

Την καθιέρωση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης 500 ευρώ για δέκα μήνες τον χρόνο, με στόχο τη στήριξη των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Νεολόγος των Πατρών».

Η πρόταση, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο θα μπορούσε να καλύψει 80.000 φοιτητές, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων που δέχονται οι οικογένειες και οι νέοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για την Πάτρα, καθώς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες φοιτητουπόλεις της χώρας.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας συνδέει την ανάγκη ενίσχυσης των φοιτητών με τις ευρύτερες αναπτυξιακές προοπτικές της Αχαΐας, επισημαίνοντας ότι η περιοχή διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία, κατά την εκτίμησή του, δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνει το λιμάνι της Πάτρας, την αγροτική παραγωγή, τη βιομηχανική παράδοση και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τονίζοντας την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ενιαίας αναπτυξιακής στρατηγικής.

Αναφερόμενος στις οικονομικές επιδόσεις της Δυτικής Ελλάδας, επικαλείται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας, σε όρους αγοραστικής δύναμης, βρίσκεται στο 39,9% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αναδείξει το αναπτυξιακό χάσμα που, όπως υποστηρίζει, πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Στον σχεδιασμό που περιγράφει, το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά κεντρικός πυλώνας ενός ενιαίου παραγωγικού σχεδίου για την περιοχή. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να αλλάξουν οι όροι με τους οποίους παράγεται και μοιράζεται ο πλούτος και η ανάπτυξη να φτάνει στην καθημερινή ζωή, «σε κάθε πόλη, χωριό και γειτονιά».

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ θέτει ως βασική προϋπόθεση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης να μην υπάρχουν ασυλίες για τους ισχυρούς. Παράλληλα, παρουσιάζει το κόμμα ως εγχείρημα συνένωσης της προοδευτικής παράταξης και δηλώνει ότι στόχος είναι μια προοδευτική κυβέρνηση.

Η Αχαΐα βρίσκεται έτσι ταυτόχρονα στο επίκεντρο μιας κοινωνικής πρότασης, ενός σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης και της πολιτικής διεκδίκησης της ΕΛΑΣ. Ο Αλέξης Τσίπρας ποντάρει στη δημοκρατική παράδοση της περιοχής και εκτιμά ότι θα «σφραγίσει την πολιτική αλλαγή».