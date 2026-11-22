Αποκωδικοποιώντας τις επιδόσεις των ελληνικών ΑΕΙ – Ποια είναι στην κορυφή σε διδασκαλία, έρευνα και διεθνή παρουσία

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Το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και άλλα ελληνικά ΑΕΙ καταγράφουν σημαντικές βαθμολογίες στη διδασκαλία, την ποιότητα της έρευνας, τη συνεργασία με τη βιομηχανία και τον διεθνή προσανατολισμό στην πρόσφατη διεθνή κατάταξη τους Times Higher Education World University Rankings για το 2027

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί ισχυρή παρουσία στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη, καταλαμβάνοντας θέση μια πολύ υψηλή θέση ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως, όπως έδειξε και η πρόσφατη κατάταξη Times Higher Education World University Rankings 2027.

Ωστόσο συμφωνα με την ίδια ανάλυση το ΕΚΠΑ δεν είναι το μόνο ελληνικό Πανεπιστήμιο που έχει σημειώσει εξαιρετικές επιδόσεις σε πολλούς τομείς και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Συνολικά εννέα ελληνικά ιδρύματα έχουν διαπρέψει σε διαφορετικούς τομείς το καθένας, καθιστώντας την Ελλάδα υπολογίσιμη δύναμη στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Ισχυρή παρουσία του ΕΚΠΑ

Ειδικότερα, το ΕΚΠΑ βρίσκεται πρώτο ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια στην συνολική κατάταξη επιβεβαιώνοντας τη διεθνή παρουσία του σε ένα σύστημα αξιολόγησης που εξετάζει τη διδασκαλία, το ερευνητικό περιβάλλον, την ποιότητα της έρευνας, τη συνεργασία με τη βιομηχανία και τη διεθνοποίηση των πανεπιστημίων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιδόσεις του ΕΚΠΑ στην ποιότητα της έρευνας και στη σύνδεση με τη βιομηχανία, όπου συγκεντρώνει βαθμολογίες 77,7 και 91,4 αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένοι δείκτες αποτελούν τα ισχυρότερα σημεία του ιδρύματος στην αξιολόγηση, ενώ αναδεικνύουν τη σημασία της επιστημονικής δραστηριότητας και των συνεργασιών του.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών καταγράφει αξιοσημείωτη παρουσία σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες να βρίσκονται στις θέσεις 251–300 παγκοσμίως και την Ιατρική, τη Νομική και την Ψυχολογία στις θέσεις 301–400, σύμφωνα με τις θεματικές κατατάξεις του 2026.

Ποια ελληνικά πανεπιστήμια ξεχωρίζουν σε κάθε κατηγορία

Τα υπόλοιπα ελληνικά πανεπιστήμια στην κατάταξη Times Higher Education World University Rankings 2027, παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα στοιχεία που εξετάσει η κάθε κατηγορία.

Στον τομέα της διδασκαλίας, την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων συγκεντρώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 34 μονάδες, ενώ ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 27,1 και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 26,7.

Στο ερευνητικό περιβάλλον, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το ΕΚΠΑ με βαθμολογία 29,3, ακολουθούμενο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 27,7. Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με 26,9 μονάδες.

Διαφορετική είναι η εικόνα στην ποιότητα της έρευνας, όπου ξεχωρίζει το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με 79,9 μονάδες, ξεπερνώντας το ΕΚΠΑ που συγκεντρώνει 77,7. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 72,8 μονάδες.

Στη συνεργασία με τη βιομηχανία, το ΕΚΠΑ καταγράφει την υψηλότερη επίδοση με 91,4 μονάδες. Ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με 87,2 και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με 81 μονάδες.

Τέλος, στον διεθνή προσανατολισμό, την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων κατέχει επίσης το ΕΚΠΑ με βαθμολογία 54,8, ενώ ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 44,7 και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 43,2.

Συνολικά, το ΕΚΠΑ εμφανίζεται στην πρώτη θέση σε τρεις από τις πέντε βασικές κατηγορίες αξιολόγησης, ενώ το ΕΜΠ προηγείται στη διδασκαλία και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στην ποιότητα της έρευνας.