Πανεπιστήμιο Πατρών: Δύο νέα εργαστήρια με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κυκλική οικονομία – Τι προβλέπουν τα ΦΕΚ

Πρόσθεσε το iPaideia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Στο επίκεντρο των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων βρίσκονται η Τεχνητή Νοημοσύνη, η επιστήμη δεδομένων, η πράσινη μετάβαση και η κυκλική οικονομία, με προοπτικές συνεργασίας με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις

Στην ίδρυση δύο νέων πανεπιστημιακών εργαστηρίων στη Σχολή Θετικών Επιστημών προχωρά το Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, με τα ΦΕΚ 7069/Β΄/24.11.2026 και 7070/Β΄/24.11.2026 προβλέπεται η ίδρυση των εξής εργαστηρίων:

Εργαστήριο Στατιστικής Επιστήμης και Μηχανικής Μάθησης, στο Τμήμα Μαθηματικών.

Εργαστήριο Ανάκτησης Μετάλλων και Χαρακτηρισμού Ανόργανων Υλικών, στο Τμήμα Χημείας.

Με τις δύο αποφάσεις καθορίζονται, παράλληλα, οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των εργαστηρίων, τα γνωστικά τους αντικείμενα, η αποστολή, η στελέχωση, η διοίκηση και οι πηγές χρηματοδότησής τους.

Νέο εργαστήριο Στατιστικής Επιστήμης και Μηχανικής Μάθησης

Με την υπ’ αριθμ. 94482 απόφαση της Συγκλήτου ιδρύεται στο Τμήμα Μαθηματικών το «Εργαστήριο Στατιστικής Επιστήμης και Μηχανικής Μάθησης», με διεθνή επωνυμία «Laboratory of Statistical Science and Machine Learning» και διακριτικό τίτλο «StatML Lab».

Το νέο εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής έρευνας, καθώς και την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

Πιθανότητες και Στοχαστικές Διαδικασίες

Στατιστική Επιστήμη και Στατιστική Συμπερασματολογία

Υπολογιστική Στατιστική

Στατιστική Μάθηση

Επιχειρησιακή Έρευνα και Βελτιστοποίηση

Βαθιά Μάθηση (Deep Learning)

Τεχνητή Νοημοσύνη

Επιστήμη Δεδομένων και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων

Ανάλυση Χρονοσειρών

Βιοστατιστική

Αλγοριθμικά Θέματα Ανάλυσης Δικτύων

Ανίχνευση Κοινοτήτων σε Δίκτυα

Μοντελοποίηση Δεδομένων ως Δίκτυα

Επιστημονικός Υπολογισμός

Οικονομικά Μαθηματικά

Ανάλυση Δημογραφικών Δεδομένων

Το εργαστήριο θα στεγάζεται στους χώρους Β/Μ 145 και Β/Μ 015 του κτιρίου Βιολογικού/Μαθηματικού του Πανεπιστημίου Πατρών.

Νέο εργαστήριο για την ανάκτηση μετάλλων και την κυκλική οικονομία

Με την υπ’ αριθμ. 94483 απόφαση της Συγκλήτου ιδρύεται στο Τμήμα Χημείας το «Εργαστήριο Ανάκτησης Μετάλλων και Χαρακτηρισμού Ανόργανων Υλικών», με διεθνή επωνυμία «Laboratory of Metal Recovery and Characterization of Inorganic Materials» και διακριτικό τίτλο «ΕΑΜΧΑΥ» (διεθνώς LMR-CHIM).

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα στους τομείς της Ανόργανης Χημείας, των Ανόργανων Υλικών, των Χημικών Διεργασιών, των Φυσικοχημικών Μεθόδων Χαρακτηρισμού και της Κατάλυσης.

Ειδικότερα, οι ερευνητικές δραστηριότητες του νέου εργαστηρίου επικεντρώνονται στην ανάκτηση πολύτιμων και κρίσιμων μετάλλων από μεταλλεύματα, βιομηχανικά παραπροϊόντα, ηλεκτρονικά απόβλητα και ανακυκλώσιμα υλικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία, μέσα από την ανάπτυξη μεθόδων με χαμηλό ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς και στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών διαχωρισμού μετάλλων.

Στα ερευνητικά αντικείμενα περιλαμβάνονται επίσης ο χαρακτηρισμός ανόργανων υλικών, η ανάπτυξη νέων πολυλειτουργικών και νανοσύνθετων υλικών, η τεχνολογία μοριακής αναγνώρισης και προσρόφησης μετάλλων, καθώς και η άμεση αναγέννηση υλικών μπαταριών.

Το εργαστήριο θα στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του Νοτίου Κτιρίου Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε χώρο έκτασης 50 τετραγωνικών μέτρων.

Συνεργασίες με πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας τους, τα δύο νέα εργαστήρια θα έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών με πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ερευνητικά κέντρα, δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

Στις δραστηριότητές τους περιλαμβάνονται η ανάληψη ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εκπόνηση επιστημονικών μελετών, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και η συμβολή στη δημιουργία νέων και στην αναβάθμιση υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών.

Παράλληλα, προβλέπεται η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, θερινών και χειμερινών σχολείων, καθώς και η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η στελέχωση και η χρηματοδότηση των νέων εργαστηρίων

Τα δύο εργαστήρια θα στελεχώνονται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), εργαστηριακό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Τη διεύθυνση κάθε εργαστηρίου θα αναλαμβάνει μέλος ΔΕΠ του αντίστοιχου Τμήματος, με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η λειτουργία των εργαστηρίων θα στηρίζεται αποκλειστικά σε ίδιους πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται, μεταξύ άλλων, από ερευνητικά προγράμματα, παροχή υπηρεσιών, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και διοργάνωση επιστημονικών και επιμορφωτικών δράσεων.