Πανεπιστήμιο Πατρών: Νέοι κανόνες για διαγραφές φοιτητών και παρατάσεις σπουδών – Τι προβλέπει το ΦΕΚ

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Νέες ρυθμίσεις για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, τις διαγραφές φοιτητών και τη δυνατότητα παράτασης των σπουδών περιλαμβάνει η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση της Συγκλήτου αποσαφηνίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας φοιτητής μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρονικού ορίου, καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται για την αυτοδίκαιη διαγραφή.

Στο επίκεντρο βρίσκονται το όριο του 70% των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη χορήγηση παράτασης, η δυνατότητα επιπλέον δύο ή τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, η έκτακτη εξεταστική για όσους οφείλουν έως δύο μαθήματα και οι ειδικές προβλέψεις για εργαζόμενους φοιτητές, άτομα με αναπηρία και περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Σημαντικές τροποποιήσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών φέρνει απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 6721/9.11.2026. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαγραφές φοιτητών λόγω υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, οι δυνατότητες παράτασης των σπουδών και οι προϋποθέσεις για την ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης.

Η απόφαση, με αριθμό 84048, τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος που είχε εγκριθεί τον Δεκέμβριο του 2024, ενσωματώνοντας αναλυτικές διαδικασίες για την εφαρμογή των χρονικών ορίων φοίτησης.

Παράλληλα, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τις εξεταστικές διαδικασίες, τις εξαιρέσεις για λόγους υγείας, τα δικαιώματα εργαζόμενων φοιτητών, αλλά και επιμέρους θέματα λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Διαγραφές φοιτητών: Ποια είναι η ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο κανονισμό, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης συνδέεται με την κανονική διάρκεια του προγράμματος σπουδών.

Ειδικότερα:

Στα τετραετή προγράμματα σπουδών, προβλέπονται τέσσερα επιπλέον εξάμηνα, δηλαδή συνολικά έξι έτη.

Στα πενταετή προγράμματα, προστίθενται έξι εξάμηνα, με τη συνολική διάρκεια να φτάνει τα οκτώ έτη.

Στα εξαετή προγράμματα, προβλέπονται επίσης έξι επιπλέον εξάμηνα, δηλαδή συνολικά εννέα έτη.

Οι διατάξεις εφαρμόζονται στους φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και μετά, ενώ για τους παλαιότερους εγγεγραμμένους προβλέπονται ειδικοί μεταβατικοί κανόνες, με αφετηρία υπολογισμού, κατά περίπτωση, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Ποιοι φοιτητές μπορούν να πάρουν παράταση σπουδών

Η συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης δεν συνεπάγεται ότι κάθε φοιτητής χάνει αυτομάτως τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών του χωρίς να εξεταστούν οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

Ο κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης παράτασης, υπό συγκεκριμένες και σωρευτικές προϋποθέσεις.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

Να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του προγράμματος σπουδών του.

Να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο ακαδημαϊκές δοκιμασίες κατά τα τελευταία τέσσερα εξάμηνα πριν από τη συμπλήρωση του χρονικού ορίου.

Να έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον μία από αυτές τις δοκιμασίες.

Το όριο του 70% αντιστοιχεί σε 168 ECTS για τετραετείς σπουδές, 210 ECTS για πενταετείς και 252 ECTS για εξαετείς.

Στις ακαδημαϊκές δοκιμασίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εξετάσεις μαθημάτων, παράδοση εργασιών, παρουσίαση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας και πρακτική άσκηση.

Εξαίρεση από τη δεύτερη προϋπόθεση προβλέπεται για φοιτητές που οφείλουν αποκλειστικά υποχρεωτική πρακτική άσκηση ή πτυχιακή ή διπλωματική εργασία.

Για παλαιότερα προγράμματα χωρίς αποδομένες πιστωτικές μονάδες, απαιτείται προηγουμένως αντιστοίχιση σε ECTS με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Παράταση δύο ή τριών εξαμήνων – Ποιοι τη δικαιούνται

Η διάρκεια της παράτασης διαφοροποιείται ανάλογα με τις ακαδημαϊκές εκκρεμότητες.

Παράταση δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων προβλέπεται για φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων τους.

Παράταση τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων προβλέπεται όταν παραμένει σε εκκρεμότητα υποχρεωτική πρακτική άσκηση ή πτυχιακή ή διπλωματική εργασία.

Κατά τη διάρκεια της παράτασης, οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στις προβλεπόμενες εκπαιδευτικές και εξεταστικές διαδικασίες.

Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης ή αναστολής σπουδών όσο διαρκεί η συγκεκριμένη παράταση.

Οι προθεσμίες για τις αιτήσεις παράτασης

Μετά την ολοκλήρωση της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου, οι Γραμματείες των Τμημάτων καταρτίζουν προσωρινούς καταλόγους φοιτητών που έχουν συμπληρώσει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Στη συνέχεια καθορίζεται ενιαία περίοδος υποβολής αιτήσεων παράτασης για ολόκληρο το Πανεπιστήμιο.

Η περίοδος αυτή έχει διάρκεια 30 ημερών, σύμφωνα με την αφετηρία υπολογισμού που ορίζει ο κανονισμός μετά την ολοκλήρωση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι Γραμματείες αναρτούν τις σχετικές ανακοινώσεις και ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο τους φοιτητές που ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η Συνέλευση κάθε Τμήματος αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων, με τη διαδικασία να πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 20 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Σε περίπτωση απόρριψης, ο φοιτητής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση θεραπείας μέσα σε επτά ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.

Η Συνέλευση οφείλει να εξετάσει την αίτηση θεραπείας μέσα σε δέκα ημερολογιακές ημέρες. Εάν η προθεσμία παρέλθει χωρίς απόφαση, η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.

Μία τελευταία εξεταστική για όσους χρωστούν έως δύο μαθήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για έκτακτη εμβόλιμη εξεταστική.

Η δυνατότητα αυτή αφορά φοιτητές που έχουν ήδη αξιοποιήσει την παράταση σπουδών τους, αλλά εξακολουθούν να οφείλουν έως δύο μαθήματα για την απόκτηση πτυχίου.

Στον αριθμό αυτό μπορούν να περιλαμβάνονται και η πρακτική άσκηση ή η πτυχιακή ή διπλωματική εργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματός τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών από την ολοκλήρωση της τελευταίας εξεταστικής διαδικασίας, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στον κανονισμό.

Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τις αιτήσεις και καθορίζει το πρόγραμμα της έκτακτης εξεταστικής.

Τα αποτελέσματα πρέπει να εκδίδονται:

Έως τις 15 Δεκεμβρίου, όταν η εμβόλιμη εξεταστική ακολουθεί την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Έως τις 31 Μαΐου του επόμενου έτους, όταν ακολουθεί την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου.

Εάν και μετά τη διαδικασία αυτή δεν ολοκληρωθούν οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, προβλέπεται η ένταξη του φοιτητή στον κατάλογο προς διαγραφή.

Ποιοι φοιτητές εξαιρούνται από τις διαγραφές

Ο κανονισμός προβλέπει ειδική προστασία για τους φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 50%.

Οι συγκεκριμένοι φοιτητές εξαιρούνται από την ανώτατη διάρκεια φοίτησης και δεν διαγράφονται αυτοδικαίως λόγω συμπλήρωσης του χρονικού ορίου, εφόσον ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία πιστοποίησης.

Για την εξαίρεση απαιτείται αίτηση προς τη Γραμματεία, συνοδευόμενη από τα κατάλληλα δικαιολογητικά, όπως πιστοποίηση ΚΕΠΑ, γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ή κάρτα αναπηρίας.

Ειδική δυνατότητα υπέρβασης του χρονικού ορίου προβλέπεται επίσης για σοβαρούς λόγους υγείας που αφορούν τον ίδιο τον φοιτητή, συγγενή πρώτου βαθμού εξ αίματος, σύζυγο ή πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται συγκεκριμένα ιατρικά δικαιολογητικά και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Κατά το διάστημα της κατ’ εξαίρεση υπέρβασης, η φοιτητική ιδιότητα καθίσταται ανενεργή και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο κανονισμός διατηρεί, πάντως, τη δυνατότητα ορισμένων παροχών φοιτητικής μέριμνας, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Πώς πραγματοποιούνται οι διαγραφές και τι δικαιώματα έχουν οι φοιτητές

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, οι Γραμματείες καταρτίζουν οριστικό κατάλογο των φοιτητών που διαγράφονται λόγω υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης.

Ο κατάλογος αναρτάται ανωνυμοποιημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αποστέλλεται στο υπουργείο Παιδείας έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι φοιτητές ενημερώνονται προσωπικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή, εφόσον δεν υπάρχει καταχωρισμένη διεύθυνση, με συστημένη επιστολή.

Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης θεραπείας κατά της αυτοδίκαιης διαγραφής εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της ενημέρωσης, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων διαγραφής.

Η εξέταση των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσα σε 60 ημέρες.

Όσοι διαγράφονται μπορούν, κατόπιν αίτησης, να λάβουν πιστοποιητικό στο οποίο καταγράφονται τα μαθήματα που έχουν ολοκληρώσει, οι βαθμολογίες και οι πιστωτικές μονάδες που έχουν συγκεντρώσει.

Εφόσον έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 120 ECTS, μπορούν με το συγκεκριμένο πιστοποιητικό να συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις άλλου Τμήματος, εκτός εκείνου από το οποίο διαγράφηκαν.

Μερική φοίτηση: Ποιες κατηγορίες φοιτητών έχουν δικαίωμα

Ο τροποποιημένος κανονισμός περιγράφει αναλυτικά τις κατηγορίες φοιτητών που μπορούν να ζητήσουν υπαγωγή σε καθεστώς μερικής φοίτησης.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Εργαζόμενοι φοιτητές με αποδεδειγμένη απασχόληση τουλάχιστον 20 ωρών την εβδομάδα.

Φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία.

Αθλητές που πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις αγωνιστικών διακρίσεων ή συμμετοχών.

Φοιτήτριες κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και έως ένα έτος μετά τον τοκετό.

Φοιτητές με ανήλικα παιδιά έως οκτώ ετών.

Φοιτητές που αντιμετωπίζουν χρόνια ή σοβαρά προβλήματα υγείας.

Φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος πριν από τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, η υπαγωγή σε μερική φοίτηση επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 75% των απαιτούμενων διδακτικών και πιστωτικών μονάδων.

Στο καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο υπολογίζεται ως μισό για τη συμπλήρωση του ανώτατου χρονικού ορίου. Παράλληλα, οι φοιτητές δεν μπορούν να δηλώνουν και να εξετάζονται σε περισσότερα από τα μισά μαθήματα του εξαμήνου, σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες του Τμήματος.

Τι προβλέπεται για όσους είχαν αναστείλει τις σπουδές τους

Ξεχωριστή πρόβλεψη αφορά φοιτητές που είχαν κάνει χρήση αναστολής σπουδών ή μερικής φοίτησης και συμπληρώνουν το ανώτατο χρονικό όριο μετά την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου.

Για αυτούς προβλέπεται δυνατότητα συνέχισης της φοίτησης κατά το επόμενο εαρινό εξάμηνο, καθώς και συμμετοχής τόσο στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου όσο και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Οι υπόλοιπες αλλαγές στον Εσωτερικό Κανονισμό

Πέρα από τις ρυθμίσεις που αφορούν τη φοίτηση, το ΦΕΚ περιλαμβάνει και άλλες παρεμβάσεις στη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μεταξύ αυτών προβλέπονται:

Καταγραφή συνεδριάσεων μέσω e-Presence: Δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής για την υποβοήθηση σύνταξης πρακτικών σε διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ, υπό προϋποθέσεις προηγούμενης ενημέρωσης και έγγραφης συναίνεσης όλων των συμμετεχόντων.

Αναγνώριση μαθημάτων: Η απαιτούμενη γνώση ξένης γλώσσας και ο τρόπος απόδειξής της καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από την προβλεπόμενη εισήγηση.

Υποστήριξη νεοδιοριζόμενων μελών προσωπικού: Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ΜΕΔΙΚΟΣ συνδέεται με υποχρεωτική παρακολούθηση εισαγωγικού προγράμματος διδασκαλίας του ΚΕΔΙΜΑ εντός εξαμήνου από τον διορισμό.

Ομότιμοι και αφυπηρετήσαντες καθηγητές: Καθορίζονται οι όροι εμφάνισης των στοιχείων επικοινωνίας τους στις ιστοσελίδες των Τμημάτων και στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο: Τροποποιούνται οι προβλέψεις για τον ορισμό του Συντονιστή και τη λειτουργία της Επιτροπής Αθλητισμού.

Ιδρυματικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και οι διοικητικοί υπάλληλοι διατηρούν τον ιδρυματικό λογαριασμό email εφ’ όρου ζωής.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες: Καθιερώνεται υποχρεωτική παρακολούθηση του σεμιναρίου «Βασικές Κατευθύνσεις Πληροφορικής Παιδείας» της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών: Καταργείται το σχετικό άρθρο του προηγούμενου Εσωτερικού Κανονισμού.

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στην απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2026, στο ΦΕΚ Β΄ 6721, και αφορούν την εφαρμογή του τροποποιημένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος.