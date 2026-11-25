Στο Νοσοκομείο 11χρονος μετά από σπρώξιμο συμμαθητή του -Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου
Πίνακας περιεχομένων
Μετά τη μήνυση που υπέβαλε η μητέρα του τραυματισμένου μαθητή, συνελήφθη η 51χρονη μητέρα του 10χρονου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Στο Νοσοκομείο Παίδων νοσηλεύεται 11χρονος μαθητής ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έξω από το Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών στη Μεσσηνία. Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι μαθητές αποχωρούσαν μετά το τέλος των μαθημάτων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τις συνθήκες του τραυματισμού, ο 11χρονος δέχτηκε σπρώξιμο από 10χρονο συμμαθητή του. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε στα κάγκελα του σχολείου, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι.
Ο μαθητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί έκαναν ράμματα στο τραύμα. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία, για προληπτικούς λόγους, η διακομιδή του στο Παίδων στην Αθήνα, όπου παραμένει για νοσηλεία.
Η μητέρα του 11χρονου υπέβαλε μήνυση. Ακολούθησε η σύλληψη της 51χρονης μητέρας του 10χρονου, η οποία κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, που έχει αναλάβει την προανάκριση. Για τον τραυματισμό του 11χρονου έχει ήδη παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.
Ακολουθείστε το iPaideia.gr στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaideia.gr