Υπουργείο Παιδείας: Επένδυση 116,6 εκατ. ευρώ για νέες φοιτητικές εστίες σε Βόλο και Λαμία

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Σημαντική ενίσχυση της φοιτητικής στέγασης και των πανεπιστημιακών υποδομών φέρνει η επένδυση ύψους 116,6 εκατ. ευρώ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων σε Βόλο και Λαμία.

Στην υλοποίηση μιας σημαντικής επένδυσης για την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη δημιουργία νέων φοιτητικών κατοικιών, καθώς και σύγχρονων εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων στον Βόλο και τη Λαμία.

Το έργο διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω του Ειδικού Προγράμματος Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026–2030, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και τη βελτίωση των συνθηκών σπουδών και έρευνας.

Η επένδυση δρομολογείται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, η κάλυψη αναγκών στέγασης των φοιτητών και ο εκσυγχρονισμός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των υποδομών του ιδρύματος.

Με την υπουργική απόφαση, το έργο εντάσσεται επίσημα στο Ειδικό Πρόγραμμα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026–2030, με τίτλο «Υλοποίηση φοιτητικών εστιών και λοιπών εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Βόλο και Λαμία με ΣΔΙΤ» και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 116.627.186 ευρώ που καλύπτεται από πόρους του Υπουργείου.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που συνδυάζει την κατασκευή νέων φοιτητικών κατοικιών, την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, την αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων και τη δημιουργία χώρων πρασίνου, άθλησης και πολιτισμού.

Στον Βόλο, το έργο προβλέπει την αξιοποίηση του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος της πρώην Βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία, συνολικής έκτασης 88.402,77 τ.μ., το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η παρέμβαση αποσκοπεί στη μετατροπή του συγκροτήματος σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό πανεπιστημιακό χώρο, με εκπαιδευτικές, ερευνητικές, πολιτιστικές και κοινωνικές λειτουργίες, διατηρώντας παράλληλα σημαντικά στοιχεία της βιομηχανικής κληρονομιάς της περιοχής.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

Η κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών, συνολικής επιφάνειας περίπου 16.000 τ.μ., με ενδεικτική δυναμικότητα 336 μονόκλινων και 44 δίκλινων διαμερισμάτων.

Η ανακατασκευή υφιστάμενων κτιρίων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων διαμερισμάτων προσβάσιμων σε άτομα με αναπηρία.

Η δημιουργία νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων, εργαστηρίων και χώρων καινοτομίας.

Η κατασκευή φοιτητικής λέσχης και πολυχώρου, καθώς και εγκαταστάσεων για την υποστήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η δημιουργία χώρων για τη φιλοξενία επισκεπτών καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών Erasmus.

Η ανάπτυξη χώρων πρασίνου, πλατειών, αθλητικών εγκαταστάσεων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη βιοκλιματική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και στη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία.

Στη Λαμία, η επένδυση αφορά την ανάπτυξη νέων πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων σε ακίνητο συνολικής έκτασης 26.646,53 τ.μ., το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:

Η κατασκευή νέου κτιρίου, επιφάνειας περίπου 6.560 τ.μ., για εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες.

Η δημιουργία αμφιθεάτρου περίπου 2.030 τ.μ., με τρεις ενδεικτικά αίθουσες και υποστηρικτικούς χώρους.

Η κατασκευή φοιτητικής λέσχης και λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων.

Η ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών, συνολικής επιφάνειας περίπου 4.100 τ.μ., με ενδεικτική δυναμικότητα 113 μονόκλινων και 5 δίκλινων διαμερισμάτων, ειδικά διαμορφωμένων και για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

Η διαμόρφωση χώρων πρασίνου, αθλητικών εγκαταστάσεων και δικτύων ήπιας κυκλοφορίας.

Η επένδυση περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των νέων υποδομών, καθώς και υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και διαχείρισης των εγκαταστάσεων.

Η διάρκεια της σύμβασης ΣΔΙΤ προβλέπεται να είναι 30 έτη, εκ των οποίων 30 μήνες αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και 27,5 έτη τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 116,6 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την επίσημη ένταξη του έργου στο Ειδικό Πρόγραμμα ΣΔΙΤ του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026–2030 —ένα αποτέλεσμα ουσιαστικής συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή του – επενδύουμε έμπρακτα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στους φοιτητές μας και στο μέλλον της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Με τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών και σύγχρονων εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων σε Βόλο και Λαμία, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο πιο ισχυρό, πιο εξωστρεφές και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των νέων ανθρώπων.

Η φοιτητική στέγη αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι για μια οικογένεια να μπορεί να στηρίξει τις σπουδές του παιδιού της, ιδιαίτερα όταν αυτό σπουδάζει μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Γι’ αυτό εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να αυξήσουμε τις διαθέσιμες θέσεις στέγασης και να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους φοιτητές μας.

Ταυτόχρονα, με την αξιοποίηση της πρώην Βαμβακουργίας στον Βόλο, δίνουμε νέα ζωή σε έναν ιστορικό βιομηχανικό χώρο, μετατρέποντάς τον σε έναν ζωντανό πυρήνα γνώσης, έρευνας, καινοτομίας και δημιουργίας, ανοιχτό στην πόλη και στους ανθρώπους της.

Στόχος μας είναι κάθε νέος και κάθε νέα να έχει περισσότερες ευκαιρίες να σπουδάσει, να δημιουργήσει και να προοδεύσει, χωρίς το κόστος της στέγασης να αποτελεί εμπόδιο στην εκπλήρωση των ονείρων του.

Συνεχίζουμε να ενισχύουμε έμπρακτα το δημόσιο πανεπιστήμιο, όχι μόνο με περισσότερους πόρους, αλλά και με υποδομές που θα υπηρετούν τις επόμενες γενιές φοιτητών και ερευνητών».